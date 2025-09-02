為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    民眾黨走讀「走鐘」！警寄通知書給黃國昌 還有這2人

    北市中正一分局督察組長陳育健遭黃國昌勒頸。（記者王冠仁翻攝）

    2025/09/02 18:17

    〔記者王冠仁／台北報導〕警方偵辦台灣民眾黨「司法改革 公民走讀」活動推擠拉扯員警脫序事件，今天（2日）正式寄發通知書給民眾黨主席黃國昌。警方也查出利用AI對中正一分局督察組長陳育健「變臉」的何姓網友，以及另名在宣傳車旁涉嫌推擠員警的廖姓男子，黃國昌、何姓網友、廖男是首波約談者，預計本月中旬通知他們到案說明。

    台北市警方指出，民眾黨主席黃國昌率群眾多次欲衝撞警方圍欄拒馬，造成8名官警受傷，警方共舉7次牌警告制止。警方根據相關事證，認為黃國昌涉嫌非法集會、對警官勒頸、破壞阻材，有違反集會遊行法及妨害公務行為。

    至於當天黃國昌還涉嫌對中正一分局督察組長陳育健勒頸，當天活動結束後，網路流傳一段陳員遭黃國昌勒頸卻露出「燦爛笑容」的影像，但陳員其實並沒笑，影片是網友用AI後製，警方也循線查出製作假影片者為何姓網友。

    此外，活動當天，民眾黨一輛宣傳車企圖朝警方架設的阻材前進，當時在阻材前方也有許多維安警力，想要阻止宣傳車前進；抗議群眾群情激憤，不斷對宣傳車附近的員警叫罵、咆哮，甚至還有人伸手對員警推擠、拉扯。警方事後也根據相關蒐證影像，查出廖姓男子涉嫌對員警動手，也會傳喚到案說明。

    警方強調，除了首波傳喚的黃國昌、何男、廖男以外，警方目前仍持續清查、過濾相關蒐證影像，會把當天有對員警動手、推擠者揪出來並追究相關罪責。

    民眾黨一輛宣傳車企圖朝警方架設的阻材前進。（資料照）

