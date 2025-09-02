里長赴北市府抗議北檢中華路擬蓋辦公大樓 北檢：民眾洽公將更方便

台北地檢署說明，興建新大樓便利民眾洽公，且能形成司法園區增加更多人潮，有助商業發展。（記者吳昇儒攝）

2025/09/02 17:57

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市建國里長許瀞尹等人因不滿法務部擬於中華路精華地段，興建檢察辦公大樓給台北地檢署使用，透過連署串聯，到市府門口召開記者會抗議。台北地檢署今表示，原大樓為40年前興建，因業務及人員不斷擴增空間早已不敷使用，人員分散在不同處所辦公，造成民眾洽公不便，新大樓興建後，可有效改善此問題，民眾洽公會更便利。

台北地檢署指出，目前所在大樓已興建逾40年，人員、空間均不足，只能陸續增設第二、第三辦公室，但人員分散於不同地點辦公，不僅影響勤業務橫向聯繫效率，也增加行政成本，常造成民眾洽公不便；為解決此一問題，法務部於2019年間，函報行政院於本案基地興建檢察大樓，歷經相關主管機關審議後，行政院於2022年間函覆，原則同意辦理本案。

此外，該地基土地使用分區屬於第四種商業區，依規定可供公務機關使用，且均依相關建管法令申請使用，並無用途違規情事。原址相關史實文物，國防部已完整保留於新建「國家軍事博物館」，無文化斷裂疑慮。加上該基地與鄰近司法機關可形成司法園區鮮明意象，未來機關人員進駐、民眾洽公，將增加人潮，為周圍原有商家帶來商機，有助商業發展。

