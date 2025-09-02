保六警員洽公擦撞騎士未停下 通知到案稱不知情仍送辦

保六總隊張姓警員外出洽公時，與石姓老婦人發生擦撞，但張員第一時間不知情發生事故離去，隨後被轄區警方通知到案送辦。（記者陸運鋒翻攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕保安警察第六總隊張姓警員上週一外出洽公，駕車行經新北市永和區時，與騎機車的石姓老婦人發生擦撞，造成石婦重摔在地，肢體多處擦挫傷且有骨折情況，所幸送醫救治後已無大礙，但張員第一時間不知情發生事故離去，隨後被轄區警方通知到案送辦。

永和警分局調查，張員上月25日駕駛公務休旅車，前往新北市永和區洽公，當時沿永和路二段往中正路方向行駛，前方82歲石姓女騎士疑為閃車往左偏移，雙方因此發生擦撞，導致石婦倒地受傷，路過民眾見狀連忙報案，石婦由救護車送往衛福部立雙和醫院治療，經診斷後肋骨骨折、四肢有擦挫傷，幸無生命危險。

由於事發時，張員並無停車查看，經轄區警方通知後，張員於1個小時左右到案，他稱不知情當下有發生碰撞，警詢後，仍依肇事逃逸罪嫌函送新北地檢署偵辦。

保六總隊表示，有關本總隊警員於8月25日駕車前往永和洽公時，行經路途中與民眾發生擦撞，本案由永和分局交通分隊調查，雙方酒測值均為0，同仁於筆錄中陳述其並未發現到擦撞路人，相關行車紀錄影像也已提供永和分局後續偵辦。

保六總隊指出，交通事故發生後，同仁每日均前往醫院探視，而該民眾8月31日已出院，將全力配合調查，後續責任依相關規定辦理。

