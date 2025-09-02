為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    轟趙少康「拋妻棄子」挨告！民視已賠205萬 轉向周玉蔻追討150萬

    周玉蔻（右）去年於臉書及節目中指稱趙少康（左）「家暴、拋妻棄子、不認骨血」，法院認為相關說法並非事實，判決周與民視共同負侵權責任。（資料照）

    周玉蔻（右）去年於臉書及節目中指稱趙少康（左）「家暴、拋妻棄子、不認骨血」，法院認為相關說法並非事實，判決周與民視共同負侵權責任。（資料照）

    2025/09/02 18:31

    〔記者劉詠韻／台北報導〕媒體人周玉蔻3年前透過電視節目、社群媒體，批評中廣董事長趙少康「拋妻棄子、不認骨血」，法院認定侵害名譽，判周玉蔻與民視應連帶賠償200萬元，另周須再獨自賠20萬元。民視已先行支付趙少康205萬餘元，隨後向周提告，請求清償150萬元。台北地方法院今庭審進行言詞辯論，周玉蔻辯稱，她僅領少額主持費，節目內容審核皆由民視決定，反稱，「我沒有告它就已經很好了」。

    2021年8月，放言傳媒曾刊文質疑趙少康對親生子女的照顧，周玉蔻去年於臉書及節目中稱趙「家暴、拋妻棄子、不認骨血」。法院審理認為，相關說法並非事實，且欠缺合理查證，因而判決周玉蔻與民視共同負侵權責任。

    周玉蔻今天在庭上說，主持人收入僅止於節目主持費，節目另有廣告、YouTube收益，相關支出理應由民視全權負責。她重申，民視若自認審核失當，理應自行承擔，而非將責任推給主持人。

    民視所委任的律師指出，依判決確定，民視與周玉蔻須連帶賠償200萬元。民視已分兩次支付趙少康205萬8022元，依照雙方合約，若因周玉蔻造成損害，民視有權向周玉蔻請求賠償，因此才提出本件150萬元訴訟。

    周玉蔻委任律師反駁，合約並未約定連帶債務內部分擔方式，且依《民法》第280條但書規定，應由民視單獨負擔，節目為預錄，播出與否及內容均由民視決定，主持人僅能信賴審核機制，若衍生爭議，應由電視台負責。

    周玉蔻律師還說，確定判決已明確區分，周玉蔻因在「辣新聞152」與民視節目共同侵權，須與民視連帶賠200萬元，但周玉蔻個人在臉書及放言傳媒的發文，則另判單獨賠20萬元，兩者不能混為一談；而周玉蔻的主持費僅1萬5000元，若真要計算責任，也僅應負1萬5000萬元。

    民視律師則駁斥，20萬元的判賠僅限於周玉蔻在臉書及放言的發言，與節目共同侵權的200萬元並不相抵。

    庭末，合議庭諭知，本案11月11日再行開庭。

