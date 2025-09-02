超衰！身揹5案通緝犯潛逃18年 遇警臨檢因1顆痣露餡落網

台中陳姓男子逃亡18年，昨天遇警方盤查拿出弟弟的駕照受檢，卻被眼尖的員警識破「下巴多了一顆痣」逮捕歸案。（記者陳建志翻攝）

2025/09/02 17:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中陳姓男子因偽造有價證券身揹5案通緝，因不想入監服刑四處躲藏，還假冒弟弟的身分，不料昨天下午開車在北屯區違停，台中市警局保安警察大隊員警巡邏經過盤查，陳男謊稱弟弟的名字，還拿出弟弟駕照，身分證字號也倒背如流，但眼尖員警察覺身型較瘦，且下巴多了一顆痣，帶回清查赫然發現陳男2007年就遭通緝，身揹5案的通緝犯前後逃亡18年，落網後直呼「有夠衰！」

這名陳姓通緝犯（56歲），昨天下午在北屯區開車違停，市警局保大員警巡邏經過上前盤查，陳男假冒胞弟的身分接受盤查，還拿出弟弟的駕照，身分證字號也倒背如流，企圖矇混過關，員警見其眼神閃爍、雙手顫抖，直覺有異持續盤問，發現本人比照片中人瘦了很多，尤其下巴多了一顆痣。

陳男故作鎮定，辯稱因糖尿病導致體重驟減，才會比較瘦，臉上的痣則是因底片「修掉」所致，並極力掩飾，員警決定將他帶回警局釐清身分，一查赫然發現是2007年就被通緝的通緝犯，有5案偽造有價證券，分別被台中、雲林、嘉義等地地檢署通緝中，逃亡已18年。

陳男栽在保大員警手中頻呼「有夠衰！我再2年就躲過了」，不過員警清查也發現，其中通緝最久的1件確實僅剩2年追訴期，不過其他4案，陳男自己都不太清楚，訊問後將解送地檢署歸案。

保安警察大隊指出，此案不僅彰顯警方巡邏與臨檢的重要性，更展現員警專業、敏銳與鍥而不捨的精神。強調即使逃亡多年，終究難逃法網恢恢。

