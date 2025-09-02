新北拍賣「自動化蔬果清洗裁切設備」64次激烈喊價以115萬拍定

行政執行署新北分署拍賣的「自動化蔬果清洗及裁切設備」，經過64次激烈的輪番喊價，最終以115萬元拍定。（新北分署提供）

2025/09/02 17:43

〔記者王定傳／新北報導〕法務部行政執行署新北分署今日舉行聯合拍賣會，推出法拍市場罕見的「自動化蔬果清洗及裁切設備」，設備完整，即買即用，果然吸引眾多買家參與競標，經64次激烈的輪番喊價，最終以115萬元拍定。此外，陽信、華泰、板信商銀及太電等實體股票亦順利拍出，當日總拍定金額121萬5084元，有效挹注國庫。

新北分署指出，今日上午先進行動產拍賣程序，最受矚目的為「自動化蔬果清洗及裁切設備」，可自動化進行蔬果清洗、消毒、裁切及包裝，針對食品加工或中央廚房產業的專業業者而言，是少見的搶手機器。

新北分署表示，該批機械設備是因農糧署北區分署補助1家廠商購置農糧產品冷鏈設備，惟該廠商竟未依補助作業規範進行營運，農糧署命該廠商返還補助款324萬元，因廠商逾期未返還補助款，農糧署遂將案件移送新北分署執行。新北分署受理後，查封該廠商名下機械設備，並於今年8月5日進行第1次拍賣，惟當日無人應買，嗣經新北分署及農糧署北區分署積極向相關業者宣傳拍賣訊息，吸引5組人馬於9月2日第2拍時到場參與競標，歷經64次輪番喊價，這部新品約值700多萬的二手機械設備最終以115萬元順利拍定。

新北分署表示，拍定人是遠從南部北上的蔬果裁切大廠，最近適逢有拓展生產線需求，特地來新北分署競標，勢在必得，很開心能順利買到合用的機器設備。

