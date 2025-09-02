為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    新竹香山運動休閒館試營運 泳客突溺水幸急救恢復意識

    新竹市香山綜合休閒運動館試營運期間，昨天有名30歲泳客突溺水，幸急救後恢復意識。（照片取自Threads）

    新竹市香山綜合休閒運動館試營運期間，昨天有名30歲泳客突溺水，幸急救後恢復意識。（照片取自Threads）

    2025/09/02 16:57

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市剛完工的香山綜合運動休閒館，從8月26日到9月9日試營運15天，有網友在Threads發文提到，昨（1）日在現場看到泳客溺水失去呼吸心跳，還好救生員下水救援並展開CPR急救，隨後也通知消防人員到場，經消防員接手後，這名年約30歲的男泳客吐出大量水後恢復意識，讓在場泳客虛驚一場。

    市府教育處表示，這名男子當時在香山運動館的1樓泳池區游泳時，途中突失去意識，救生員發現後下水將男子救起，並移到岸上進行CPR心肺復甦術；另名救生員則到場外尋求支援，聯繫119並通知家屬。

    消防局也表示，9月1日傍晚接到報案電話，即派遣轄區香山分隊救護車前往，抵達後現場救生員已在泳池岸邊幫男子實施心肺復甦術，後續由消防人員接手急救工作。男子隨後吐了大量的水，並恢復呼吸，而男子在送醫途中已恢復意識，到院檢查後已無大礙。

    對此，市議員林盈徹也呼籲，市府教育處要加強運動館內泳池救生員的人力與急救設備是否完備，尤其是救生員，需依規定在場巡視，確保泳客在泳池的安全。

