手臂捲入攪拌機！板橋食品廠員工大出血不治 勞檢處勒令停工

新北市勞動檢查處表示，經查發現攪拌機未設置安全護圍及緊急動力遮斷裝置，因此令現場停止作業。（勞檢處提供）

2025/09/02 16:34

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市板橋區一間家庭式食品工廠今（2）日發生一起重大工安事故，一名70歲陳姓女員工在操作攪拌機進行拌料作業時，因機器未設置安全護圍及緊急動力遮斷裝置，不慎被捲入致手臂大量出血，消防人員趕抵將其送往亞東醫院仍宣告不治。勞動檢查處已勒令現場停止作業，另雇主已自承僱用陳女，因涉有過失，函請地檢署偵辦，並將雇主移送偵辦，後續如經不起訴將依職安法處最高30萬元罰鍰。

據悉，婦人從事絞肉代工，今上午作業時疑似操作不慎，整支右手被捲入機具，嚴重變形，同時大量出血。消防人員使用破壞機具助其脫困，但經CPR仍無法令其恢復呼吸心跳，送往亞東醫院急救，最終傷重不治。

勞檢處指出，今天中午接獲通報後，立即派員前往檢查，初步調查確認工廠違反安全規範。現場攪拌機未設置安全護圍，造成陳女手臂遭捲入後受困，加上該機械也未設置緊急動力遮斷裝置，導致憾事發生。勞檢處已勒令工廠立即停止使用肇災機具，並要求提出改善計畫，未來在改善計畫未經核備前，不得再讓勞工使用肇災攪拌機。

勞檢處表示，雇主已承認聘僱該名勞工，經調查認定涉有過失，將函請地檢署偵辦。若後續經檢方不起訴、緩起訴，或經法院判決無罪或緩刑確定，仍將依《職業安全衛生法》裁處3萬至30萬元罰鍰。同時，將督促雇主履行職災補償責任，並將個資轉送勞保局提供必要的協助，勞工局也將協助家屬辦理職災現金慰助。

消防人員將婦人送醫。（記者徐聖倫翻攝）

