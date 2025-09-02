「有膽面交約派出所！」 新北警長方仰寧教你反詐騙

新北市警局長方仰寧拍片交反詐，一句「面交約派出所」必能有效阻詐。（記者徐聖倫翻攝）

2025/09/02 16:24

〔記者徐聖倫／新北報導〕根據新北市刑警大隊統計，今年上半年度詐欺案件最多類型為「假投資」、「網購」，同時「假冒公務機關」比例也不低，針對3種類型，新北市刑警大隊加強宣導，新北市警局長方仰寧也親上火線，拍片解析詐騙手法，其中一句「面交約在派出所」鏗鏘有力，希望能有效杜絕詐騙。

方仰寧在反詐影片提醒，詐騙手法眾多，網路上使用臉書、Instagram、threads或LINE等社交軟體，過程中談到匯款與投資都要小心，並以鏗鏘有力的關鍵字提醒市民：「面交約在派出所！詐騙集團騙不走！」

由於詐騙集團常用各種話術引誘，但只要堅守「交易約在派出所」原則，派出所不僅有監視錄影，也有員警在場，讓車手、假賣家或假買家無法輕易現身，詐騙集團就無法得逞。這樣的交易方式能有效避免被詐騙，不僅保護財產安全，也讓彼此交易更有保障。

新北市警局詐欺防制辦公室預告，全新防詐宣導影片即將上線，並搶先釋出40秒前導片。本次識詐宣導影片將透過多元管道播送，全面加強宣導觸角，提升全民防詐意識。另提醒民眾，遇到可疑詐騙情形，請踴躍撥打165反詐騙諮詢專線查證，避免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

