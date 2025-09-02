偷拍女友內褲臀部與性愛影片 國軍判刑+性平教育

張姓男職業軍人涉以手機偷拍女友穿內褲的臀部隱私部位。手機示意圖。（記者王俊忠攝）

2025/09/02 17:00

〔記者王俊忠／台南報導〕張姓職業男軍人與成年A姓女友交往時，張涉在其台南租屋處3度對A女偷拍穿內褲的臀部隱私處、3度偷錄他與女友的性愛影片；他還追攔女友座車，不讓女友上車；兩人分手後，張多次傳送求復合的騷擾訊息。台南地院以8罪各合併判他拘役70日、8月徒刑，緩刑5年，緩刑期須義務勞動、接受性平教育與保護管束。

判決指出，先前是職業軍人的張姓男子曾與A女交往成為情侶，但到2024年7月間分手。2023年3月5日晚間，張男在台南租住處與女友視訊時，趁女友換衣服、未徵得女友同意，截圖1張女友穿內褲的臀部私處照片；同年3月10日晚間與3月25日晚間，張男在此租住處趁女友更衣及熟睡時，以手機偷拍女友穿內褲的臀部照片各1張。

請繼續往下閱讀...

2023年3月11日上午與2024年4月21日晚間、2024年5月12日下午這3段期間，張男也在該租住處與女友上床做愛時，未告知及徵得女友同意，使用監視錄影設備偷拍下他與女友的性愛影片共3部。

在2024年7月兩人鬧分手期間，同年7月19日下午，張男在台北北投中央北路三段守候、盯梢女友的座車，他騎機車尾隨女友座車，趁女友車停紅燈時，上前攔車並要求女友下車，女友下車後又拉住人，不讓女友上車離去。

另從2024年7月中旬到11月間，A女已多次表明要分手，張男無視女方拒絕、多次以手機簡訊、LINE與SIGNAL等通訊軟體傳送傾訴思念、求復合等訊息給女方，讓A女為此騷擾感到害怕，影響她日常生活與社會活動。

法官考量張男在交往期間偷拍女友身體隱私與性影像，造成女方心理創傷；分手後還不理性解決兩人紛爭，持續跟蹤騷擾，實在不該。因他是為情而衝動鑄錯、有坦承犯行，但尚未賠償與女方和解，判處上述拘役與徒刑，均得易科罰金，並給5年緩刑自新機會；緩刑期內，他要提供90小時義務勞務，並接受每次2小時的3場性平教育課程，避免再犯。

張姓男職業軍人涉以監視錄影設備在租住處偷拍與女友的性愛過程影片。監視器示意圖。（記者王俊忠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法