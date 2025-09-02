冰品店驚魂！花蓮醉男開貨車衝撞砸店 警拔槍逮人

花蓮49歲黃姓男子疑似幫女友出氣，酒後開車撞冰店並拿磚頭砸毀玻璃櫃後逃逸。（民眾提供）

2025/09/02 16:23

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮49歲黃姓男子疑似不滿女友打工遭不公平對待，昨天竟開著小貨車直接衝撞女友打工的冰品店，並下車持鐵條猛砸收銀台和冰櫃，洩忿後開車逃逸，花蓮警方獲報後到場處理，並沿路追捕小貨車，不料黃男無視警方公權力，竟又開回現場衝撞第二次，所幸沒有人員傷亡，警方也拔槍喝令黃男趴下將其逮捕，今天訊後依殺人未遂、恐嚇及毀損、公共危險等罪嫌移送法辦。

花蓮警分局今指出，昨下午2點左右，黃姓男子駕駛自小貨車衝撞花蓮市中正路上一間店面，並手持鐵條破壞財物咆哮後駕車逃逸。花蓮分局獲報後立即擴大查緝，期間男子折返案發地，二次衝撞店家，現場員警立即強勢將其控制並逮捕，過程中所幸未造成人員受傷。現場發現男子渾身酒氣，經實施酒精檢測，酒測值已超過法定標準值，全案依涉嫌殺人未遂、恐嚇、毀損及公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦並建請羈押。

初步了解，黃姓男子疑似不滿女友因排假問題受到委屈，昨天下午2點左右開著小貨車直接撞入冰店，對著店員一陣三字經狂罵，還要老闆出來面對，並拿鐵條砸毀玻璃櫃，之後就開車逃離現場，店員嚇壞打電話報警；警方到場後一邊依據車號追捕，警員也在店內了解案情，不料20分鐘後，黃男又開著貨車第二次衝撞，警方立即跑出店外，黃男見警員還在車上辱罵挑釁公權力，最後警員擔心黃男開車攻擊，持槍喝令黃男下車並依法逮捕。

警方呼籲，民眾若遇有糾紛或情緒激動情況，應冷靜處理並循正當途徑解決，切勿以暴力方式危害他人；此外，民眾若發現可疑情事或有人行為脫序，應立即通報警方，以便及時介入防止事態擴大。警方將持續加強巡邏與執法作為，展現強勢打擊不法的決心，確保社會治安與民眾安全。

花蓮49歲黃姓男子疑似幫女友出氣，酒後開車撞冰店逃逸，警方到場處理黃男又開車撞第二次。（民眾提供）

花蓮49歲黃姓男子疑似幫女友出氣，酒後開車撞冰店逃逸，警方到場處理黃男無視警員又開車撞第二次，遭警方持槍喝令趴下逮捕。（民眾提供）

花蓮49歲黃姓男子疑似幫女友出氣，酒後開車撞冰店並拿磚頭砸毀玻璃櫃遭警方逮捕。（警方提供）

