    社會

    離譜！5人遇詐騙台中員警竟洩漏個資給女友人 中檢將2人起訴

    台中陳姓員警違法幫王姓女友人查詢個資，還洩漏5名詐騙被害人的個資，台中地檢署偵結，依違反個人資料保護法公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪嫌起訴2人。（記者陳建志攝）

    台中陳姓員警違法幫王姓女友人查詢個資，還洩漏5名詐騙被害人的個資，台中地檢署偵結，依違反個人資料保護法公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪嫌起訴2人。（記者陳建志攝）

    2025/09/02 16:16

    〔記者陳建志／台中報導〕時任台中市警局豐原分局頂街派出所陳姓警員，因王姓女友人私下與王姓男子有糾紛，陳竟利用警政知識聯網幫她違法查王男犯罪前科等個資，另廖姓民眾等5人因遭詐騙到警局報案，員警受理後將5人的資料上傳公務群組，陳員卻將資料外洩給王女，檢方批陳恐讓被害人遭報復，並違反偵查不公開，依違反個資法等起訴陳員、王女。

    檢警調查，陳員2020年9月起至2025年2月擔任豐原分局頂街派出所員警，因投資虛擬貨幣認識王姓女子，卻因王女的友人和王男有糾紛，為查王男是否有犯罪前科遭通緝，陳員於2022年7月、11月，前後兩次登入警政知識聯網，輸入查緝查捕逃犯、偵辦刑事案件，查詢王男的犯罪前科、車籍資訊等資料，並提供給王女。

    此外，廖姓、羅姓、楊姓、吳姓、羅姓等5位民眾到警局報案稱受到詐騙，員警受理後將5人資料、案情上傳警局公務LINE群組，也在群組的陳員，竟將5人的報案資料，還有羅姓民眾的虛擬貨幣現貨交易合約書照片檔案等個資，以LINE轉傳給王女。

    檢警獲報後調查，陳員坦承查詢個資提供給王女；王女也說，有提供王男姓名請陳員幫她查個資，另有陳員、王女間對話紀錄，及登入警政知識聯網系統使用紀錄。

    檢方認為，王女因糾紛，就請陳員幫她查王男的個資，已侵害王男隱私，還有警政系統的正確性；陳員洩漏被害人資料的行為，則使有心人以間接方式識別被害人的資料，今天依兩個違反「個人資料保護法」公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪嫌起訴陳、王兩人。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    熱門推播