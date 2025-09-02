誤判手機導航！台中騎士南投山區「刁車」 警靠這招神救援

台中機車騎士前往南投中寮山區，不慎誤闖產業道路泥地「刁車」，警方透過電桿編號取得騎士位置，及時前往營救脫困。（圖由草屯警方提供）

2025/09/02 16:26

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投山區近期連日大雨，導致偏遠地區產業道路泥濘難行，上月底就有台中的楊姓機車騎士，獨自前往南投中寮山區遊玩，回程卻因誤判手機導航，以致騎進深山困在泥地「刁車」，當下轄區警方獲報，利用當地電線桿編號取得騎士位置，再騎車前往山區將車輛脫困，及時在天黑前營救楊男下山。

草屯警方表示，上月底南投連續大雨，造成中寮鄉山區多處產業道路泥濘，當時楊男獨自騎車來到山區，但回程卻誤判導航指示，提前轉入產業道路，以致騎進偏遠山區泥濘路線，最後察覺不對勁時，機車已深陷泥地，楊男只好報警求助。

轄區警方獲報後，先引導楊男至附近的電線桿並回報電桿編號，據此查出其所在位置，再騎機車前往救援，之後楊男在警方指導下，一起將受困的機車推出泥濘區域，並指引正確的下山道路，及時協助楊男下山返家。

警方提醒，民眾前往山區應儘量走大馬路，避免行駛導航上的捷徑，以免進入狹小產業道路會車困難，或是輪胎不慎掉進車道外，陷入進退兩難，甚或造成誤闖深山的迷途危機。

