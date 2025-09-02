竹聯幫成員替跨境詐團設轉接機房 按摩女郎也來兼差賺外快

巫姓男子、王姓女子被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫月堂巫姓成員涉嫌替隱身中國廈門地區的詐騙集團，在國內籌設非法的轉接機房，供境外話務機房將發話訊號透過此機房的DMT（節費器）、卡池，轉換成國內手機訊號，再由國內通訊網路發話給被害人行騙；刑事警察局偵四大隊第一隊循線今年5月至7月先後搗破4處機房，逮巫男等4人送辦，其中1名為從事按摩王女也將租屋處設置成機房，兼差賺外快，檢方複訊後除謝姓少年收容安置，其餘3人皆聲押禁見獲准。

警方調查，33歲巫男，2017年曾因涉嫌於新北市民宅設立地下兵工廠、毒品分裝場遭逮送辦。去年間，巫男勾串廈門的台籍詐團成員，由對方將DMT、卡池等設備，自境外寄送入境，再由巫男接收包裹後，尋找國內各地出租套房設立機房，提供境外詐騙話務機房將發話訊號傳遞至國內，透過機房轉換為國內手機訊號，再由國內通訊網路發話給被害人，增加警方追查難度。

警方發現，詐團於臉書刊登求職廣告，聲稱是單純網路打遊戲機台，只要放在住處，就可輕鬆賺外快方式，成功吸引王姓按摩女郎，以及林姓男子、謝姓少年等3人，將給予的設備放在承租的套房內，每人每月收取1萬元薪水，而巫男則每月領取3萬元薪資。

境外詐團利用這些機房，從去年8月至今年7月，鎖定在電信公司有舊門號沒使用的民眾，以佯稱「舊門號可辦理退保證金」為由，索取銀行帳戶，再以退費不成，由假冒的金管會人員宣稱涉及洗錢，要求保管財產，遂行詐騙；另也有以假冒中油人員，宣稱其信用卡遭盜用行騙。警方清查，至少有24人受騙，財損達965萬多元。

警方據報蒐證後，今年5月及7月先後在新北市、新竹縣等4處機房執行搜索，逮捕巫等4人到案，查扣DMT、卡池設備、SIM卡、工作手機等贓證物，訊後依詐欺、組織犯罪、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。

警方查扣DMT、卡池設備、SIM卡、工作手機等贓證物。（記者邱俊福攝）

