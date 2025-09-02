為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    男誤信高薪工作赴泰險淪「豬仔」 妻報警出關前攔人

    民族路派出所警員黃家澄（左）、曹乃文（右）。（記者王冠仁翻攝）

    民族路派出所警員黃家澄（左）、曹乃文（右）。（記者王冠仁翻攝）

    2025/09/02 15:38

    〔記者王冠仁／台北報導〕30歲陳姓男子上網求職，被詐騙集團盯上，謊稱在泰國有一個高薪職位，還幫他訂好機票，他妻子雖然反對、2人為此爭吵，但他執意前往，趁太太外出時搭車去機場，幸陳妻發現後報警。警方確認他已搭上飛機，火速聯繫我駐泰辦事處，由辦事處人員聯繫泰國警方，在陳男出關前一刻將他攔下，並勸說他返台，避免淪為「豬仔」。

    北市警大同分局今天公布這組詐騙集團的騙術，同時也呼籲民眾，求職必須提高警覺，尤其看見「高薪」、「海外」等關鍵字更應詳加查證。許多詐騙集團已構成新型態人口販運產業鏈，且鎖定台灣年輕人，誘騙前往柬埔寨、緬甸、寮國等地工作，實則遭受剝削虐待甚至危及性命，切勿輕信來路不明的海外職缺。

    警方調查，陳男平時工作不穩、在外積欠債務，他為盡快還債，上網尋找工作機會。某次他透過社群，發現有人張貼在泰國有高薪工作機會，他好奇詢問，與貼文網友聯繫，對方聲稱泰國現在經濟正在起飛，有許多高薪、穩定的工作，還聲稱當地大缺人才，許多企業都在招兵買馬，已經有許多人台灣人前往。

    陳信以為真，沒有發現這是詐騙集團的陷阱，他與對方詳談，還為此去外交部領事事務局辦護照，對方也表示會幫他訂機票。出發前晚，他與妻子說明此事，妻子察覺有異，勸他不要去，兩人為此大吵一架，他假裝答應不會去泰國。

    不過，陳男隔天趁著妻子出門後，火速搭車前往桃園機場，並搭上飛往泰國的航班。他妻子返家後找不到人，研判老公跑去機場，立刻到派出所求援。

    民族路派出所警員黃家澄、曹乃文受理後，立即調閱監視器，確認陳男搭乘計程車離家，經緊急定位，發現他最後位置確實於桃園機場周遭。警方立即協助陳妻聯繫外交部及駐泰國台北辦事處，協調由駐泰辦事處於陳在泰國出境時協助攔查；陳在抵達泰國後，在機場要出關前被泰國警方留置，同時駐泰辦事處及陳妻也透過電話合力勸說他返國，他最終同意返國並平安返家。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐團人員透過Line騙陳搭飛機去泰國。（記者王冠仁翻攝）

    詐團人員透過Line騙陳搭飛機去泰國。（記者王冠仁翻攝）

