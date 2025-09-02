為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「雨刷」蔡政宜涉220億洗錢案 7人落網疑咬出金主就是他

    嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜。（資料照）

    嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜。（資料照）

    2025/09/02 16:11

    〔記者黃良傑／高雄報導〕嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜曾涉職棒假球弊案遭判刑入獄，今再因涉洗錢案被聲押，涉及的水房洗錢案遭起底，檢舉他就是「老闆」、「金主」，而「雨刷」的堂弟高雄市國民黨籍議員蔡武宏昨到刑大，但並未見到堂哥蔡政宜。

    蔡政宜（51歲）被控涉嫌在鼓山區經營水房洗錢案，案子也被人起底指出，該集團是幫東南亞的賭博網站洗錢，主要國外人頭帳戶，多為外幣匯兌出金，地下匯兌抽頭金0.5到1%，3年多以來，洗錢金額高達新台幣220億元，抽成的獲利近2億元。

    警方另追查該洗錢集團是否用虛擬貨幣「乙泰幣」洗錢；檢察官5月間指揮刑事局、高雄市刑大、航警局等專案小組，搜索鼓山區一處洗錢機房，拘提蕭姓、李姓等5名被告到案，蕭、李等人均遭檢察官聲押獲准，有人檢舉該洗錢機房「金主」，也是「老闆」，據了解，蔡政宜否認為經營水房。

    檢警昨再持法院核發搜索票前往嘉義、高雄亞灣摩天豪宅、以及三民區透天厝等處執行搜索及扣押相關證物，並傳拘水房在逃員工裴姓男子，諭知10萬元交保。

    橋頭地檢署複訊後，認為蔡政宜涉犯《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》加重洗錢等罪，今天向法院聲押禁見，「雨刷」的堂弟也是高雄市議員蔡武宏，昨得知堂哥被逮至刑大偵訊，立即趕到刑大關心，但不得其門而「見」，委任律師則全程陪同訊問。

    檢警搜索高雄豪宅追查跨國賭博洗錢網，5月在鼓山破獲水房。（民眾提供）

    檢警搜索高雄豪宅追查跨國賭博洗錢網，5月在鼓山破獲水房。（民眾提供）

    檢警5月搜索高雄大型洗錢機房，逮捕5嫌，追查跨國賭博洗錢網。（民眾提供）

    檢警5月搜索高雄大型洗錢機房，逮捕5嫌，追查跨國賭博洗錢網。（民眾提供）

    檢警搜索高雄豪宅追查跨國賭博洗錢網，今年5月在鼓山破獲水房。（民眾提供）

    檢警搜索高雄豪宅追查跨國賭博洗錢網，今年5月在鼓山破獲水房。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播