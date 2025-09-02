「雨刷」蔡政宜涉220億洗錢案 7人落網疑咬出金主就是他

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜。（資料照）

2025/09/02 16:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜曾涉職棒假球弊案遭判刑入獄，今再因涉洗錢案被聲押，涉及的水房洗錢案遭起底，檢舉他就是「老闆」、「金主」，而「雨刷」的堂弟高雄市國民黨籍議員蔡武宏昨到刑大，但並未見到堂哥蔡政宜。

蔡政宜（51歲）被控涉嫌在鼓山區經營水房洗錢案，案子也被人起底指出，該集團是幫東南亞的賭博網站洗錢，主要國外人頭帳戶，多為外幣匯兌出金，地下匯兌抽頭金0.5到1%，3年多以來，洗錢金額高達新台幣220億元，抽成的獲利近2億元。

警方另追查該洗錢集團是否用虛擬貨幣「乙泰幣」洗錢；檢察官5月間指揮刑事局、高雄市刑大、航警局等專案小組，搜索鼓山區一處洗錢機房，拘提蕭姓、李姓等5名被告到案，蕭、李等人均遭檢察官聲押獲准，有人檢舉該洗錢機房「金主」，也是「老闆」，據了解，蔡政宜否認為經營水房。

檢警昨再持法院核發搜索票前往嘉義、高雄亞灣摩天豪宅、以及三民區透天厝等處執行搜索及扣押相關證物，並傳拘水房在逃員工裴姓男子，諭知10萬元交保。

橋頭地檢署複訊後，認為蔡政宜涉犯《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》加重洗錢等罪，今天向法院聲押禁見，「雨刷」的堂弟也是高雄市議員蔡武宏，昨得知堂哥被逮至刑大偵訊，立即趕到刑大關心，但不得其門而「見」，委任律師則全程陪同訊問。

檢警搜索高雄豪宅追查跨國賭博洗錢網，5月在鼓山破獲水房。（民眾提供）

檢警5月搜索高雄大型洗錢機房，逮捕5嫌，追查跨國賭博洗錢網。（民眾提供）

檢警搜索高雄豪宅追查跨國賭博洗錢網，今年5月在鼓山破獲水房。（民眾提供）

