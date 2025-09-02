不滿前女友另結新歡 新北男持刀猛刺脖殺人未遂起訴

新北市蕭姓男子，不滿林姓前女友另結新歡，今年7月中挽回被拒後持水果刀猛刺女友脖子逃逸，台中地檢署今天依殺人未遂起訴。（記者陳建志攝）

2025/09/02 14:55

〔記者陳建志／台中報導〕新北市蕭姓男子不滿林姓前女友分手後另結新歡，今年7月中從新北市騎車到台中想挽回，卻事先購買水果刀，當晚約林女見面談判再次挽回，遭林女拒絕後抓狂，強壓脖子拿水果刀猛刺，造成林女脖子、雙手鮮血直流，所幸送醫後撿回一命，蕭男則是逃回新北市住處10小時後落網，檢方偵辦後因犯意明確，今天依殺人未遂起訴。

檢警調查，蕭姓男子（23歲）和林女（18歲）交往期間曾在新北市中和區同居，兩人今年6月分手，蕭男想挽回，並不滿林女另結新歡，今年7月15日中午先到台中北區一家五金行買了1把水果刀，當晚10點相約在北區天祥街碰面，林女的吳姓新男友則在一旁等候。

蕭男和林女談判時，再度希望能挽回這段感情，但被林女拒絕，蕭男抓狂強壓林女脖子，並拿出預藏的水果刀朝脖子猛刺，林女嚇壞出手抵抗，兩手也都被刀子割傷，掙扎後跑向一旁向吳姓男友求救，蕭男行兇後則是立刻騎車逃逸。

林女經緊急送醫後，發現頸部、右側中指、左側無名指都有開放性傷口，所幸幸運撿回一命，警方獲報全力偵辦，案發後10小時就在新北市蕭男住處將他逮捕，依殺人未遂罪嫌向法院聲押獲准。

蕭男偵訊時坦承持刀殺害林女，加上檢警掌握蕭男購買水果刀的畫面、明細，因犯意明確，偵結依殺人未遂罪嫌將他起訴。

