為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    苗縣轎車、機車路口碰撞 女騎士噴飛田裡、轎車撞裂電桿

    轎車、機車路口碰撞，女騎士噴飛田裡、轎車撞裂電桿。（民眾提供）

    轎車、機車路口碰撞，女騎士噴飛田裡、轎車撞裂電桿。（民眾提供）

    2025/09/02 14:40

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕52歲鄭姓男子今（2）日中午11點多駕駛轎車搭載妻子與18歲女兒行經苗栗縣苑裡鎮玉山12路與玉山5路路口時，與騎乘機車的20歲林姓女騎士發生碰撞；林女連人帶車被撞飛到路旁農田裡，機車直接掉進水溝，鄭男所駕駛轎車撞上一旁電桿，車頭損毀嚴重，電桿則被撞裂，林女疑似骨折傷勢較重，鄭男與鄭妻則擦挫傷送醫，肇事責任歸屬，警方調查中。

    轄區通霄警分局調查，事發當時鄭男駕駛轎車載著妻女沿玉山5路南往北直行；林女則騎機車沿玉山12路東往西直行，雙方在路口發生碰撞，林女因被撞落至田裡腿部疑似骨折送醫，傷勢較嚴重；至於鄭男所駕駛轎車與機車發生碰撞後失控撞上路旁電桿，車頭撞到凹陷，電桿也被撞裂、搖搖欲墜，經酒測後雙方均無飲酒情形，詳細肇事原因尚待釐清。

    通霄警分局提醒，民眾行經路口務必注意路況，尤其苑裡鎮農田重劃區道路筆直，不少駕駛車速較快，一旦未妥善注意路口狀況容易發生事故。

    轎車、機車路口碰撞，女騎士噴飛田裡、轎車撞裂電桿。（民眾提供）

    轎車、機車路口碰撞，女騎士噴飛田裡、轎車撞裂電桿。（民眾提供）

    轎車、機車路口碰撞，女騎士噴飛田裡、轎車撞裂電桿。（民眾提供）

    轎車、機車路口碰撞，女騎士噴飛田裡、轎車撞裂電桿。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播