苗縣轎車、機車路口碰撞 女騎士噴飛田裡、轎車撞裂電桿

轎車、機車路口碰撞，女騎士噴飛田裡、轎車撞裂電桿。（民眾提供）

2025/09/02 14:40

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕52歲鄭姓男子今（2）日中午11點多駕駛轎車搭載妻子與18歲女兒行經苗栗縣苑裡鎮玉山12路與玉山5路路口時，與騎乘機車的20歲林姓女騎士發生碰撞；林女連人帶車被撞飛到路旁農田裡，機車直接掉進水溝，鄭男所駕駛轎車撞上一旁電桿，車頭損毀嚴重，電桿則被撞裂，林女疑似骨折傷勢較重，鄭男與鄭妻則擦挫傷送醫，肇事責任歸屬，警方調查中。

轄區通霄警分局調查，事發當時鄭男駕駛轎車載著妻女沿玉山5路南往北直行；林女則騎機車沿玉山12路東往西直行，雙方在路口發生碰撞，林女因被撞落至田裡腿部疑似骨折送醫，傷勢較嚴重；至於鄭男所駕駛轎車與機車發生碰撞後失控撞上路旁電桿，車頭撞到凹陷，電桿也被撞裂、搖搖欲墜，經酒測後雙方均無飲酒情形，詳細肇事原因尚待釐清。

通霄警分局提醒，民眾行經路口務必注意路況，尤其苑裡鎮農田重劃區道路筆直，不少駕駛車速較快，一旦未妥善注意路口狀況容易發生事故。

