    首頁　>　社會

    「小熊維尼專業幣商」詐全台 35人損失9743萬、4人各被騙千萬

    林男等人成立「小熊維尼專業幣商」官方LINE群組進行詐騙。（嘉義地檢署提供）

    2025/09/02 13:58

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕台南市林姓男子等7人成立「小熊維尼專業幣商」LINE官方帳號，以假投資、假幣商手法詐欺、洗錢，全台被害人高達35人，更有4名被害人各受騙1000萬元，詐團詐得9743萬3656元；嘉義地檢署檢察官張建強指揮嘉義縣警察局朴子分局及台南市政府警察局第四分局偵辦，今天偵查終結，林男等7人涉犯共同加重詐欺取財、加重詐欺、洗錢等罪嫌，依法提起公訴。

    檢警調查，林男為某科技公司、某永續公司負責人，他因與楊姓男子有債務糾紛，雙方約定由楊男擔任與詐欺集團的「對接人」，經詐欺集團以「可持現金購買泰達幣投資獲利」等話術對被害人行騙後，將販賣泰達幣的工作「派單」給林男等承接；林男等成立「小熊維尼專業幣商」官方LINE帳號，指派親人張女擔任客服人員與客戶接洽，再由員工劉男、許男等人擔任車手，出面向被害人取款、簽署泰達幣買賣合約書，再將泰達幣轉到被害人錢包，詐欺集團得知被害人取得泰達幣後，便要求被害人再將泰達幣轉到指定的錢包，進行詐欺及洗錢計畫。

    檢警調查，此案被害人數多達35人，每次收取款項最高達600餘萬元，單一被害人受騙金額超過500萬元有5位，其中有4位達1000萬元；林男等還預先擬定遭警方查緝時的應對方式，並與詐欺集團約定，要求被害人向「小熊維尼專業幣商」買幣時，要表示「是看臉書來的」，營造林男等人單純賣幣給看臉書廣告而來的客戶的假象，犯罪手法狡詐。

    林男等到案後否認犯行，預先勾串，犯後態度不佳，檢方偵查終結後提起公訴，就各被告所犯各罪間，分別求處有期徒刑3年至9年不等，為保全犯罪所得追徵執行，並向法院聲請扣押林男所有房屋、土地共4筆獲准，已辦理限制登記完竣。

    嘉義地檢署檢察長蔡宗熙表示，近年來因通訊軟體 LINE、臉書、YouTube 等風行，詐欺集團以虛擬貨幣、偽名證券商等手法進行詐騙，造成人民龐大財產損害，請民眾審慎思考，以正當途徑投資理財，並與檢警一同努力對抗集團性、組織性詐欺犯罪。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐騙集團收取現金。（嘉義地檢署提供）

    詐騙集團交易過程。（嘉義地檢署提供）

    受害者交付現金。（嘉義地檢署提供）

    檢警破獲詐騙集團。（嘉義地檢署提供）

