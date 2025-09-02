為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    基隆貪警收賄427萬判20年 出庭稱羈押1年「害憂鬱」求交保

    高等法院今提訊涉收賄的前基隆市警局少年隊小隊長周學賢（右）、偵查佐劉政繁（左）召開延押庭，周否認貪污，還稱羈押1年多，使他罹患憂鬱症，請求交保。（記者楊國文攝）

    2025/09/02 14:16

    〔記者楊國文／台北報導〕前基隆市警察局少年隊小隊長周學賢、偵查佐劉政繁被控包庇色情及賭博業者，檢方將周男2人聲請羈押獲准、起訴，基隆地院依貪污罪重判周男20年，賄款427萬元應沒收，劉男判5年2月、賄款10萬元應沒收，全案上訴；高等法院今召開延押庭，周2人都稱不會逃亡，周否認貪污，稱因羈押1年多時間害他罹患憂鬱症，請求交保，劉打出溫情牌，稱父親在他羈押期間病逝，請求讓他交保返家奔喪，盡孝道，高檢署主張應續押，高院近日將以書面裁定。

    高院考量在押的周學賢、 劉政繁2人羈押期將於9月19日屆滿，今上午提訊周男、劉男2人召開延押庭。

    周學賢開口即堅稱「我沒有貪污」，請求給予交保，絕不會逃亡。被羈押1年多以來，身體愈來愈差，周的律師主張，周因長期羈押，以致罹患憂鬱症、風濕性關節炎必須定期看診，也有反應遲緩現象，根本不可能，也沒有能力或財力逃亡，請求給予交保，也接受以電子監控代替羈押。

    劉政繁也表示，尊重司法判決，絕不會逃亡，他被羈押期間父親病逝，至今仍無法奔喪，請求讓他交保返家奔喪「盡為人子的責任」。

    高檢署檢察官主張、周男、劉男涉犯貪污重罪，且犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，有繼續羈押必要。

    警方前年接獲檢舉，指擔任基隆市少年隊刑事小隊長的周學賢，涉嫌在有女子陪酒及性交易的夜色KTV，及有賭博行為的麻將館插乾股，以刑警身分為業者扮演「門神」，並收受業者提供賄款。

    基隆地檢署前年6月指揮廉政署、調查局等單位搜索相關業者及涉案人處所，訊後將周學賢及劉政繁聲押獲准，依貪污治罪條例的違背職務收賄罪起訴周、劉。

    基隆地院審理時，周男否認犯行，法官認定周男涉犯違背職務收賂罪共2罪，分別判刑13年、12年，合併應執行20年徒刑，並沒收犯罪所得427萬元，劉政繁判刑5年2月，沒收10萬元不法所得。全案上訴高院。

