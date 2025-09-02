台東公立幼兒園虐6童鬼扯「深壓覺」 4人起訴求處重刑

台東縣某國小附設幼兒園爆發虐童案，4名教員起訴被求處重刑。（資料畫面，記者劉人瑋攝）

2025/09/02 13:35

〔記者劉人瑋／台東報導〕今年4月，台東縣一所小學附設幼兒園爆出虐童事件，幾經行政、司法部門波折，日前檢方對涉嫌的4名老師、教師助理員提起公訴，誇張的是，虐待行為還辯稱是專業物理治理「深壓覺」（pressure sense），還被檢方抓包偽造家長同意書，結果一行人不只因虐童遭求處重刑，又扯上偽造文書。

檢方認定，幼兒園教師即被告高嫌、宋嫌及幼兒園教師助理員即被告黃嫌、丘嫌等4人所為，已該當施以凌虐或以他法足以妨害被害人身心之健全或發育，均涉及刑法第286條第1項之妨害幼童發育、兒童及少年權益與福利保障法第112條第1項及刑法第304條第 1 項之成年人故意對兒童強制等罪嫌，被告宋嫌另涉有偽造文書罪嫌，提起公訴，同時並就被告高嫌、宋嫌每次犯行求處有期徒刑6年10月及4年不等之重刑。

檢方迄今尚未針對犯罪行為及起訴內容多做說明。本案從今年1月左右發生，直到4月爆發，當時受害4歲女童回家後被發現嘴唇腫起，據家長指稱，一開始校方還說是小孩撞到櫃子受傷，想不到後來其他老師調查發現，根本是女童被抓住猛力搖晃、摔向櫃子，還有小孩被老師重壓、拖地，當時稱共有8人受害，後經調查確認為6人。

由於此種重壓行為，宋嫌辯稱是經物理治療師教授的「深壓覺」療法，且有家長同意簽名。但家長表示「從來沒簽過這種東西」，連治療師也否認曾教授過，「治療和虐待看似相同，但力道、手法卻天差地遠，宋嫌根本在鬼扯」，甚至還偽造開會紀錄、簽名，結果2021年、2022年的紀錄全都是複製貼上、照片也一樣，「要被抓包太簡單了」！

由於當時「突然間」台東縣教育單位幾乎同一時間傳出虐童案件，也讓本案氛圍變得更加詭異，官方與受害者溝通極差，且當時又臨人事任命，最後縣府也只表示「一切依規定辦理，該做的都做了，其他交給司法，縣府單位處於配合的角色」。

台東地檢署表示，日前接獲台東縣某幼兒園學童遭不當對待事件，旋即組成專案小組，由林靖蓉檢察官指揮台東縣警察局、台東縣警察局關山分局等單位，深入調查，釐清犯罪事實，經調閱相關監視錄影器，逐一比對被害人遭到不當對待之情節，發現被害之學童高達6人，日前偵查終結。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

