鄭亦麟手機丟20幾樓仍被查獲 檢調送交鑑識還原案情可望突破

2025/09/02 13:55

〔記者吳昇儒／台北報導〕「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟因涉嫌索賄被收押，而調查人員搜索時，鄭亦麟將持有的其中一支手機從20幾樓的高度丟下，企圖滅證。所幸及時被偵辦人員發現，查扣後目前已送交專業鑑識還原單位進行資料還原，不排除手機內部有重要資料，才會讓鄭於第一時間企圖滅證。

上個月25日，台北地檢署指揮調查局台南市調處兵分22路搜索經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟等9人住處與辦公室。鄭竟趁機將手機丟下樓，偵辦人員發現鄭男持有3支手機門號，現場卻只發現2支手機，懷疑還有另外一支被藏匿起來。

經偵辦人員地毯式搜索後，果然在一樓發現螢幕破損的手機，經查證確認是鄭亦麟所持有，一併查扣。

據悉，該手機螢幕碎裂，功能受損，但主要的機板等核心設備，毀損並不嚴重，目前已送交鑑識還原單位進行修復還原。

此外，偵辦人員調查時也發現，鄭亦麟疑似利用ATM無摺存款方式，將錢存進帳戶內，目前仍在釐清存入次數與金額。

台北地檢署指出，目前案件仍在偵辦中，不便透露相關偵辦內容，而查扣手機部分不論功能好壞，依程序均會進行修復及鑑識還原，以助案件偵辦。

資深手機維修師黃俊瑋則指出，手機雖然非常忌諱摔傷及泡水，但只要主機板上儲存資料的IC沒毀損，就有機會將裡面的資料讀取出來。

