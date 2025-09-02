為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中豐原5死命案抽血報告出爐 5人都驗出安眠藥反應

    台中豐原5口命案，5人的抽血檢驗報告近日出爐，台中地檢署證實5人身上都驗出安眠藥反應，不過目前仍維持5人是自殺，沒有要變更為「加工自殺」。（記者陳建志攝）

    台中豐原5口命案，5人的抽血檢驗報告近日出爐，台中地檢署證實5人身上都驗出安眠藥反應，不過目前仍維持5人是自殺，沒有要變更為「加工自殺」。（記者陳建志攝）

    2025/09/02 12:53

    〔記者陳建志／台中報導〕台中豐原今年7月驚傳一家5口，包含王姓夫妻和三名成年兒女，投資黃金遭詐騙，而走上絕路的憾事，疑似詐騙王家的「李團主」目前仍羈押中，檢警當時在現場發現4人留下遺書，僅王姓爸爸未留遺書，外界懷疑王男是否不想死？為釐清相關事證，台中地檢署抽血檢驗的報告出爐，5人身上都驗出精神藥物和安眠藥物反應，究竟是一起輕生？還是加工自殺？有待進一步釐清。

    台中豐原王姓一家5口，7月初被發現包括62歲王姓爸爸、63歲妻子、35歲大女兒、34歲二女兒，以及28歲小兒子陳屍家中明顯死亡，現場還發現炭盆及除王姓屋主以外的4封遺書。

    台中地檢署檢察官和法醫當時相驗，認定全家人皆因一氧化碳中毒致呼吸衰竭死亡，無外力介入，家屬對死因無意見，遺體當時已發還家屬。

    因當時現場僅發現4人的遺書，王姓爸爸則沒有留下遺書，外界質疑爸爸是否不想死？為進一步釐清相關事證，檢察官當時有對5人進行抽血化驗。

    台中地檢署今天證實，抽血檢驗報告近日已出爐，5個人身上都驗出精神藥物和安眠藥物的成分，不過主要的死因還是一氧化碳中毒，因5個人都沒人存活，無法證實是否因死意堅決，先吃安眠藥再輕生，不過依據現場遺留的相關跡證和遺書，目前仍維持5人是自殺，沒有要變更為「加工自殺」。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播