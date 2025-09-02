為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    北市東區4服飾店遭闖空門 賊用螺絲起子+鐵鎚破壞門鎖搜刮

    朱嫌破壞門鎖後，闖入服飾店搜刮財物。（記者陸運鋒翻攝）

    朱嫌破壞門鎖後，闖入服飾店搜刮財物。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/09/02 12:53

    〔記者陸運鋒／新北報導〕朱姓慣竊上個月在台北市東區連續偷竊4間服飾店，得手3萬餘元及20萬元韓幣，大安警分局獲報展開追查，過濾多支監視器，昨天循線在西門町將其逮捕，發現他僅用螺絲起子及榔頭，破壞門鎖後闖入店家搜刮財物，詢後移送偵辦。

    大安警分局調查，43歲朱嫌有竊盜、偽造文書等多項前科，上月初出獄後居無定所，他在上月12日凌晨2時許，跑到北市敦化南路一段161巷某服飾店，以螺絲起子及榔頭破壞門鎖，但因門鎖打不開作罷，隨後跑到距離100公尺處忠孝東路四段205巷服飾店，以同樣方式破壞門鎖，闖入後搜刮錢箱現金2萬餘元。

    食髓知味的朱嫌，又在上月29日凌晨5時許，跑到忠孝東路四段205巷女裝店及敦化南路一段服飾店，再度以相同手法破壞門鎖闖入，搜刮收銀機內1萬餘元及20萬元韓幣，得手後步行離去。

    警方今指出，接獲4起店家遭竊，損失3萬5千餘元及韓幣20萬元，隨即擴大調閱監視器清查比對身分，於昨天上午循線在西門町，發現正在閒晃的朱嫌，上前盤查確認身分後將其逮捕，詢後依竊盜及毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    警方呼籲，若有經濟困難或生活需求，應透過正當途徑尋求社會資源協助，切勿以不法手段解決困境。

