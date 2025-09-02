大溪鴻禧山莊、飯店通行權爭議 地主訴請拆看板、交通指引二連敗

大溪鴻禧山莊（見圖）、飯店通行權爆發爭議，地主訴請大溪公司、笠復公司拆除廣告看板、網站交通指引圖示，高等法院仍判地主敗訴。（資料照）

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市大溪區日新路為大溪鴻禧山莊、大溪笠復威斯汀度假酒店和大溪高爾夫球場等出入主要道路，但引發通行權爭議，吳姓地主主張其私人用地被無償使用，已侵害其土地所有權，向法院訴請拆除日新路上廣告看板、網站上交通指引圖示等資訊，一審判吳姓地主敗訴，全案上訴後，高等法院審理後，今判決駁回；可上訴三審。

吳姓地主主張，大溪鴻禧山莊、高爾夫球場（合稱大溪公司）和笠復威斯汀度假酒店（即笠復公司）未得其同意，直接在日新路與信義路交岔口土地上設置廣告看板標示交通指引，大溪公司另在大溪高爾夫俱樂部網站上載明交通訊息，笠復公司亦以其接駁車通行該土地往來桃園高鐵站及系爭酒店，讓不特定人通行其所有的土地，已侵害其土地所有權。

吳姓地主依據民法第 767 條、184條等規定，訴請法院判決大溪公司、笠復公司移除相關交通指引、網站交通訊息，笠復公司不得使接駁車行經該土地。

桃園地院審理後，判決吳姓地主敗訴，吳姓地主不服，上訴高等法院。

高院審理後認為，吳姓地主的土地為日新路的一部分，而日新路經內政部以「78年10月24日台內營字第745525號函」同意大溪鴻禧山莊開發，作為基地內聯外道路使用，且自當年規劃開發之始，即以鴻禧山莊、酒店及球場為整體區域通盤考量，將日新路設計開發為鴻禧山莊、酒店及球場往來聯外道路，迄今均作為道路使用，故日新路的開闢亦為酒店及酒店及球場通行所設計。

高院指出，吳姓地主取得該土地時，即知悉土地作為日新路一部分使用，且未限制通行至酒店及球場，因此，上訴人就系爭土地之管理使用，不得違背原規劃開發，仍應提供山莊、酒店及球場通行聯外之用。

高院也表示，若管制日新路通往酒店及球場，違反整體規劃開發目的，將造成需通行該酒店及球場人員，必須改經蜿蜒不便的信義路650，除影響該酒店及球場之內部人（即所有人、經營者或員工），更對於欲前往的消費大眾產生重大不便，吳姓地主的請求，乃自己所得利益極少而使他人及國家社會所受損失甚大，因此，將吳姓地主請求移除交通指引、網站交通訊息，與禁止接駁車行經該土地，均予駁回。

