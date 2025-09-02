男子攻擊罷免洪孟楷團體7旬志工 新北檢依違反選罷法起訴

新北地檢署近日偵結，認定楊姓男子違反選罷法，依法提起公訴。（記者吳昇儒攝）

2025/09/02 13:07

〔記者吳昇儒／新北報導〕罷免國民黨立委洪孟楷團體志工今年4月間，前往新北市林口區宣傳時，遭楊姓男子公然辱罵還出手攻擊，志工團體對楊男提出告訴。新北地檢署近日偵結，認定楊姓男子違反選罷法，依法提起公訴。

檢警調查，楊男於案發時看見年逾70歲的曾姓志工等人在林口區某超市前宣導罷免案連署，因而心生不滿，當場以「當罷免志工就應受人民檢驗」為由，貼近曾姓志工等3人；情緒激動下，「出口成髒」，甚至毆傷曾姓志工。

檢察官偵訊時，楊男自稱確實有與志工們發生衝突，但自己平常講話都會帶有一些肢體動作，沒有特別含意，雖然有對志工揮拳，但印象中對方有閃開。

檢察官勘驗現場監視器及手機錄影畫面後，發現楊男貼身逼近3名女性志工，甚至動手毆打年逾70歲的曾姓志工，還踐踏、飛踢罷免連署書。

檢察官認為，楊男的行為已經違反選罷法中的以強暴妨害他人為罷免案連署、傷害、公然侮辱等罪，依法起訴楊男，並建請法院從重以違反選罷法之以強暴妨害他人為罷免案連署罪處斷。

