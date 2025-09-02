國際警察合作論壇今舉辦 五大洲52國代表研討打擊跨國犯罪

警政署今、明兩天舉辦「2025國際警察合作論壇–打擊跨境犯罪研討會」，行政院院長卓榮泰到場致詞。（記者邱俊福攝）

2025/09/02 12:36

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署為強化國際警政合作與交流，以持續精進打擊跨境犯罪效能，今、明兩天舉辦「2025國際警察合作論壇–打擊跨境犯罪研討會」，共有來自國際組織、國外執法機關專家與高層代表，以及駐台使節及我國相關警察機關主官（管）與執法專家出席，加上參與線上會議的世界各國執法人員與會人數，大會共有五大洲52國2713人參加，與會國家數及人數均為歷年之最。

行政院院長卓榮泰在開幕致詞時，強調全球化的時代，犯罪無國界，國際間的執法合作至關重要，唯有緊密協調、情資共享跟專業交流，才能有效打擊犯罪網絡，築起更堅實的國安防線，臺灣有能力、也有意願、也有責任，願意與社會跟世界一起維護全球治安，籲請能支持臺灣有意義的參與國際刑警組織，實現更完善的犯罪追緝跟情報分享的工作。

開幕典禮中，由行政院院長卓榮泰、內政部部長劉世芳、外交部部長林佳龍、農業部次長黃昭欽、國際警察首長協會會長Ken Walker、美國在台協會處長谷立言、帛琉共和國國務部部長Gustav Aitaro、馬紹爾共和國司法、移民暨勞動部部長Wisely Zackhras及警政署署長張榮興等人共同主持論壇啟動儀式。

現場與會外賓則包含3名友邦的部、次長及3名最高警政首長在內等65名來自國際組織、國外執法機關專責打擊跨境犯罪的實務專家與高層代表與會，亦有駐台使節及我國相關警察機關主官（管）與執法專家，計40國263人出席，另有參與線上會議的世界各國執法人員。

此次論壇採實體及國內外視訊並行方式進行，以「打擊跨境犯罪」為題，規劃主題演講及4場專題研討，議題涵蓋「電信詐欺及人口販運 」、「非法金流及洗錢 」、「網路犯罪」及「毒品犯罪 」等面向，並由來自全球五大洲執法專家擔任主題演講人、主持人、講者及與談人，透過分析與專業見解，剖析現今面臨跨境犯罪的挑戰，分享打擊犯罪的執法經驗，並提出實際可行之對策。

警政署表示，此論壇將作為我國與各國執法合作及交流的新起點，進一步強化與各國執法機關的合作，深化跨國協作，積極推動更完善的防制機制，讓台灣的經驗與國際接軌，也讓世界看見台灣的努力與貢獻。

