    社會

    摩鐵2女1男大亂鬥 老公趕到派出所才知自己「頭上一片綠」

    已婚李男與人妻卓女有染，卓女丈夫怒告李男，法院判賠20萬。示意圖（資料照）

    已婚李男與人妻卓女有染，卓女丈夫怒告李男，法院判賠20萬。示意圖（資料照）

    2025/09/02 13:03

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕已婚的卓姓女子和李姓人夫發生婚外情，李妻怒告求償50萬元，法官判卓女應賠6萬元，她暪著老公賠完錢，又跟李男上摩鐵，再度被李妻抓包，3人在摩鐵門口打架，最後鬧上警局，卓女丈夫接到警方通知趕到派出所，才知道自己綠雲罩頂，怒告李男並求償60萬元，法官判李男應賠20萬元。

    判決指出，李姓男子與妻子於2018年結婚，2022年10月，李妻發現老公與公司卓姓女同事暖昧，私下蒐證後，發現２人有婚外情。李妻認為卓女破壞她的婚姻，怒告求償50萬元，高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，卓女雖否認與李男交往，但法官根據訊息內容，認為２人有逾越正常男女交往，判卓女應賠6萬元。

    卓女暪著丈夫偷偷把錢賠掉，本以為丈夫不會知道她出軌的事，沒想到自己仍持續跟李男「勾勾纏」，去年8月6日，2人在摩鐵開完房間後，被李妻守在摩鐵門口抓姦，2女1男先起口角，最後上演全武行，驚動警方後，3人都被帶回派出所。

    卓女丈夫接到警方通知，趕去派出所接老婆，才驚覺自己竟然戴了1年多的「綠帽」，於是向李男提告求償60萬元，高雄地院審理時，李男坦承曾跟卓女短暫交往，但被老婆抓包過一次後就已分手，法官根據相關事證，認定李男侵害卓女丈夫配偶權，判他應賠20萬元，可上訴。

