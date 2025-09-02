虐死角頭「狀元」丟包醫院 台南黑道「阿光」楊家豪判刑15年定讞

台南市綽號「狀元」的任姓角頭2023年被帶到四草茶行打到頭破血流，最後傷重不治，主嫌楊家豪判15年徒刑定讞。（資料照，民眾提供）

2025/09/02 13:07

〔記者張文川／台北報導〕台南市黑道分子「阿光」楊家豪2023年7月帶頭凌虐毆打綽號「狀元」的任姓角頭，邊打還拍影片外傳取樂，打到頭顱變形奪命；事後3男落網，楊家豪一審依重傷害致死罪判處無期徒刑，二審時賠償給付300萬元達成調解，台南高分院改判15年，另2名手下陳子易判12年6月、張柏彥11年6月；最高法院駁回3男上訴，全案定讞。

楊家豪成立萬鑫酒店經紀，2023年7月與友到舞廳包廂唱歌喝酒，任男與友人在對面包廂聚會，雙方因交談音量起爭執口角，演變成肢體衝突，任男被打頭頂及下巴撕裂傷，事後，任男在臉書嗆稱：「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香試試看」。



楊家豪得知後決定教訓對方，打聽到任男在東區海鮮燒烤店聚會，指揮手下前往，將任男強行帶回茶行據點，眾 人以棒球棒、藤條等工具毆打任男，其間還錄影外流，任男受到大面積瘀傷及皮下組織大出血，終因多發性鈍傷而休克死亡。

眾人發現不對勁時，曾替任男做CPR但沒有恢復，載到奇美醫院丟包，凌虐影片也迅速於網路傳開，警方循線陸續逮捕3人，檢方依重傷害致死罪起訴楊家豪等人。

一審台南地院判處楊家豪無期徒刑，陳子易判16年、張柏彥10年10月。

二審台南高分院考量3人已與被害人家屬成立調解賠償，改判楊家豪15年6月，陳子易12年6月、張柏彥11年6月；最高法院駁回3人上訴定讞。

