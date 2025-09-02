為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    警遭債主PO服務證討錢 汐止分局將釐清

    汐止警分局一名陳姓警員疑在外有借貸糾紛，被債主PO出服務證，分局已主動介入瞭解中。（翻攝自Threads）

    汐止警分局一名陳姓警員疑在外有借貸糾紛，被債主PO出服務證，分局已主動介入瞭解中。（翻攝自Threads）

    2025/09/02 12:49

    〔記者吳昇儒、林嘉東／新北報導〕新北市汐止警分局一名陳姓警員疑因向民間借款未還清，昨日深夜遭債主將服務證件PO上網，要求陳員出來面對。分局得知此事後，認為該案雖為民事借貸糾紛，但仍於今日上午隨即通知陳員說明狀況，並已嘗試聯繫對方，了解其借貸情形，釐清陳員有無違法亂紀行為。

    昨日深夜，有網友在Threads上PO文指出陳姓警員去年提供資料，表明自己是警察要借款，事後卻失聯，還附上陳員服務證，引發網友熱議。

    汐止警分局指出，案件雖為民事借貸糾紛，但因陳員提供服務證證明自己警職身分，憂心有違法亂紀行為，故主動介入了解。初步調查，陳員確實有理財方面的問題，詢問後同仁宣稱有歸還該筆款項，但因尚未聯繫上債主部分，仍需待對方回應後，方能釐清陳員狀況，若查有不法，絕對嚴懲不貸。

    據了解，一般民間借貸公司對於軍公教人員會相對禮遇，因其有固定薪資，所以若借貸者表明身分，通常都能取得較高的借貸額度，不排除陳員是為了高額借貸才會出示證件。

    據悉，該名警員曾因懷疑妻子外遇，用辦案用的查詢系統追查妻子車輛行蹤，被懲戒法院判處休職一年，去年才回職場上班。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播