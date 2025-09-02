警遭債主PO服務證討錢 汐止分局將釐清

汐止警分局一名陳姓警員疑在外有借貸糾紛，被債主PO出服務證，分局已主動介入瞭解中。（翻攝自Threads）

2025/09/02 12:49

〔記者吳昇儒、林嘉東／新北報導〕新北市汐止警分局一名陳姓警員疑因向民間借款未還清，昨日深夜遭債主將服務證件PO上網，要求陳員出來面對。分局得知此事後，認為該案雖為民事借貸糾紛，但仍於今日上午隨即通知陳員說明狀況，並已嘗試聯繫對方，了解其借貸情形，釐清陳員有無違法亂紀行為。

昨日深夜，有網友在Threads上PO文指出陳姓警員去年提供資料，表明自己是警察要借款，事後卻失聯，還附上陳員服務證，引發網友熱議。

汐止警分局指出，案件雖為民事借貸糾紛，但因陳員提供服務證證明自己警職身分，憂心有違法亂紀行為，故主動介入了解。初步調查，陳員確實有理財方面的問題，詢問後同仁宣稱有歸還該筆款項，但因尚未聯繫上債主部分，仍需待對方回應後，方能釐清陳員狀況，若查有不法，絕對嚴懲不貸。

據了解，一般民間借貸公司對於軍公教人員會相對禮遇，因其有固定薪資，所以若借貸者表明身分，通常都能取得較高的借貸額度，不排除陳員是為了高額借貸才會出示證件。

據悉，該名警員曾因懷疑妻子外遇，用辦案用的查詢系統追查妻子車輛行蹤，被懲戒法院判處休職一年，去年才回職場上班。

