    首頁　>　社會

    台中大貨車與機車相撞 7旬騎士不治、乘客重傷

    台中市大雅區通山路發生大貨車與機車相撞事故，機車卡在大貨車底下。（民眾提供）

    台中市大雅區通山路發生大貨車與機車相撞事故，機車卡在大貨車底下。（民眾提供）

    2025/09/02 13:08

    首次上稿 12:44
    更新時間 13:08（更新：騎士不治）

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區與沙鹿區交界的通山路T字路口，今天上午9點多發生大貨車與機車擦撞車禍，機車騎士李男及乘客蘇女重傷被送往台中榮總急救，李男經急救後仍告不治，蘇女則恢復意識，治療中，肇事原因警方調查中。

    今天上午9時18分左右，大雅區與沙鹿區交界的通山路T字路口發生車禍，台中市消防局獲報立即派遣清泉及沙鹿分隊出動救護車2輛、消防人員4名前往救護。

    到場人員回報，現場是貨車與機車發生車禍，1名男性手卡在機車龍頭，立即加派車輛支援，協助脫困，並由救護人員處置，機車騎士李男（74歲）當場沒有呼吸心跳，經急救處置後送往台中榮總醫院，惜仍不治；後座乘客蘇女（70歲）肢體受傷、意識不清，也送往台中榮總醫院急救。

    大雅警分局表示，26歲陳男駕駛大貨車行經通山路往大雅方向行駛，左轉無名路往沙鹿方向時，疑李男騎機車要從左側超車，致大貨車左側車身與普重機前車頭碰撞，造成機車騎士與乘客重傷送醫急救中，由於路口沒有監視器，車禍原因有待進一步調查釐清。

    大貨車與機車路口擦撞。（民眾提供）

    大貨車與機車路口擦撞。（民眾提供）

    大雅區發生大貨車與機車相撞事故。（民眾提供）

    大雅區發生大貨車與機車相撞事故。（民眾提供）

