澎湖地院新任院長楊智守 拜會縣長陳光復

澎湖縣長陳光復致贈畫冊，給新任澎湖地方法院院長楊智守。（澎湖縣政府提供）

2025/09/02 12:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣澎湖地方法院新任院長楊智守，今（2）日前往澎湖縣政府，拜會縣長陳光復，雙方就澎湖整體發展，以及司法與行政間合作交換意見。陳光復熱情歡迎楊院長到澎湖服務，並致贈「世界最美麗海灣」畫冊，表達對楊院長到任的祝賀與肯定。

陳光復表示，近年澎湖在各方面都有顯著成長，基礎建設日益完善、旅遊環境大幅提升，更舉辦各類大型活動與國際運動賽事，為地方注入活力，不僅豐富民眾日常，也有效帶動整體經濟發展。他強調，隨著城市進步，民眾的法律素養同步提升，澎湖地院作為守護人民權益、維護社會正義的重要機關，也持續透過法律宣導讓法治精神深入民心，讓澎湖在硬體建設之外，也展現文化與法治素養的雙重進步。

請繼續往下閱讀...

楊智守表示，澎湖的進步有目共睹，未來法院將持續深化與澎湖縣政府及各單位之間的合作關係，強化司法效能，共同為民服務、為地方發展努力，針對澎湖毒品、走私、偷渡等社會關注重大案件，都會慎重宣判。

楊智守畢業於國立高雄大學法律學系碩士，曾任台灣高等法院高雄分院法官、橋頭地方法院法官兼庭長等多項要職，學經歷豐富。陳光復對楊院長深具期待，期盼他持續以熱忱為澎湖司法注入專業與能量。

陳光復縣長介紹澎湖畫冊，讓履新院長增加印象。（澎湖縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法