又見假投資詐騙 男子反與警聯手逮2車手

男子遭阻詐335萬，反與警聯手逮2車手。圖為苗栗地院。（資料照）

2025/09/02 12:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣莊姓男子於2023年8月間加入通訊軟體Line群組遇到詐騙集團常使用的假投資詐騙手法，莊男誤信詐騙集團可代為操作股票盈利，便前往郵局欲提領335萬元，警方獲報後前往阻止莊男提款，並告知假投資騙集團常用手法，莊男之後與警方合作，偽裝要面交金錢，誘使詐騙集團車手到場，警方也成功逮捕車手王男、范男（另案審理）。苗栗地院法官近期審理王男後，依3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處王男有期徒刑8個月，全案上訴中。

莊男加入通訊軟體Line群組後，詐騙集團使用近年常見的假投資手法，向莊男佯稱可參與股票投資但需存入資金操作買賣股票，莊男聽取詐騙集團所言下載名為「POEM」APP後，約定面交金錢。

莊男前往郵局領錢因金額龐大引起行員警覺通報警方，警方到場後告知莊男假投資為詐騙集團常用手法，莊男得知被騙與警方聯手，與詐騙集團約好面交金錢地點、時間，警方則在一旁埋伏，順利逮捕王男、范男。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

