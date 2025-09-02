為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中壢惡火4童喪命》「讓祝福隨白絲帶飄揚」普仁國小追思離世小姊弟

    桃園市中壢惡火4學童喪命，普仁國小舉辦「讓祝福隨白絲帶飄揚」追思離世小姊弟。（普仁國小提供）

    桃園市中壢惡火4學童喪命，普仁國小舉辦「讓祝福隨白絲帶飄揚」追思離世小姊弟。（普仁國小提供）

    2025/09/02 12:20

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區日前一間民宅大火奪走5命，4名同姓葉的屋主孫子女小姊弟、寄宿的小兄妹學童，分別就讀普仁、龍岡國小，昨天開學日，4人「永遠缺席」，2校都派輔導老師入班輔導，普仁國小另於今日辦理始業式中進行「讓祝福隨白絲帶飄揚」生命教育輔導活動，教導孩子祝福離開的同學，也體會生命會有結束的時候，要用正向方式面對和思念。

    普仁國小校長朱曉彥表示，今天的始業式全校1300位學生參加，共同做了一場很深刻的思念傳遞活動，利用白絲帶獻上祝福，學校會繼續用輔導活動來陪伴學童、受災的家庭，希望所有人都能平安。；每個孩子都很真摯貼上白絲帶、獻出祝福，這是很深刻的成長學習，學校會一直做好彼此的陪伴，讓所有的孩子能更堅強的來認識人生所遇到的各種困難。

    學校師長也說，葉家姊弟相當活潑可愛且乖巧，也很熱心幫助同學，在班上會輪流擔任幹部，很得老師的疼愛，其中，姊姊是同班同導師升上，同學間的情誼較深厚，學校已規劃入班團輔。

    桃園市中壢惡火4學童喪命，普仁國小全校學生一起貼上白絲帶、獻上祝福，追思離世小姊弟。（普仁國小提供）

    桃園市中壢惡火4學童喪命，普仁國小全校學生一起貼上白絲帶、獻上祝福，追思離世小姊弟。（普仁國小提供）

    桃園市中壢惡火4學童喪命，普仁國小全校學生一起貼上白絲帶、獻上祝福，追思離世小姊弟。（普仁國小提供）

    桃園市中壢惡火4學童喪命，普仁國小全校學生一起貼上白絲帶、獻上祝福，追思離世小姊弟。（普仁國小提供）

    桃園市中壢惡火4學童喪命，普仁國小全校學生一起貼上白絲帶、獻上祝福，追思離世小姊弟。（普仁國小提供）

    桃園市中壢惡火4學童喪命，普仁國小全校學生一起貼上白絲帶、獻上祝福，追思離世小姊弟。（普仁國小提供）

    桃園市中壢惡火4學童喪命，普仁國小全校學生一起貼上白絲帶、獻上祝福，追思離世小姊弟。（普仁國小提供）

    桃園市中壢惡火4學童喪命，普仁國小全校學生一起貼上白絲帶、獻上祝福，追思離世小姊弟。（普仁國小提供）

