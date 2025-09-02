女子在家洗澡遭賊闖入行竊 鄰居見歹徒搬東西以為她要搬家

女臉書公開歹徒影像，請網友幫忙揪人。（擷取自臉書高雄五甲大小事）

2025/09/02 12:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區一名女子昨在家洗澡，大白天突遭歹徒侵入住宅行竊，竊賊搜刮水晶手鐲等物後從容離去，被害人損失6萬多元，今於臉書「高雄五甲大小事」PO文，公開歹徒影像畫面，拜託網友幫忙揪人；鳳山警方掌握歹徒有2人，已鎖定對象追緝中。

鳳山區一戶公寓昨天上午大門沒鎖，突遭2名歹徒大白天侵入行竊，由1人在公寓門口把風，另1人侵入頂樓住家行竊，被害女子正在住家洗澡，歹徒搜刮水晶手鐲、MK包包、護照等物後，得手後從容徒步離去。

鄰居目擊2名歹徒扛著大包小包，從容步出公寓大門，誤以為她要搬家，還致電關心，稱看見2名男子一高一矮，從她家離開，搬走她家東西；女子才驚覺家裡遭小偷，清點發現損失財物6.5萬元，其中3個存錢筒內有1.3萬多元，趕緊報警處理。

被害女子今於臉書「高雄五甲大小事」PO文，公布其中1名歹徒影像畫面，頭戴棒球帽，穿著方格子襯衫、黑色短褲、白色布鞋，還戴手套作案，拜託網友幫忙找小偷。

鳳山警方據報展開調查，調閱監視器畫面追查，目前已掌握特定嫌犯，積極查緝中。

