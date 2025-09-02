花蓮女子疑姊偷竊報警 意外揪出通緝犯加藏毒

花蓮女子誤認姊姊偷竊報警，竟意外揪出姊姊因竊盜被通緝及毒品，遭花蓮警方帶回。（警方提供）

2025/09/02 12:18

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市林姓女子懷疑同母異父的姊姊李姓女子跑回家行竊，登門質問但李女直接從後門逃跑，林女認為對方行跡可疑打110報警，警方到場確認現場沒有財物短少，卻發現41歲李女被新竹地檢署發布竊盜通緝，警方同時在李女包包內發現毒品吸食器及疑似安非他命殘渣，依竊盜罪通緝移送地檢署歸案，並進一步釐清毒品來源。

花蓮警分局今指出，上月27日晚間11點多，民意派出所獲報花蓮市一處民宅有財物遭竊，遂立即前往處理。現場2名男女疑似懷疑另1名李姓女子竊取家中錢財，後經了解李女並未有竊取錢財情事。但警方盤查身分時，發現李女為新竹地檢署發布的竊盜通緝犯，遂依法予以逮捕，並起獲毒品吸食器，全案依竊盜罪通緝移送花蓮地檢署歸案，另吸食器部分將待後續檢驗結果，依法偵辦。

初步了解，林姓女子懷疑同母異父的姊姊李女跑回父親家偷錢，便與先生2人到場興師問罪，沒想到才剛叫人，李女就慌張從後門逃走，2人認為姊姊形跡可疑，便追上並打電話報警說家裡遭小偷，警方到場後確認家中沒有財物短少，不過盤查身份當中發現李女遭通緝。警方呼籲社會大眾應隨時注意家庭與社區安全，若遇到財物遺失或可疑情況，應保持冷靜，立即通知警方協助。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

