    社會

    基隆行人違規至8月底取締4739件 信二路居冠

    警方今年加強締行人違規穿越馬路。（記者盧賢秀攝）

    警方今年加強締行人違規穿越馬路。（記者盧賢秀攝）

    2025/09/02 12:14

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市今年開始取締行人違規穿越馬路，仍有許多民眾不走行人穿越道，上個月孝二路才發生行人穿越馬路時被機車撞上，警方最近加強取締行人違規，據統計，基隆市到8月底取締行人違規共4739件 ，其中信二路412居冠，大部分集中在車站、醫院、市場周邊。

    市府2023年推動「行人友善」政策，剛開始以車輛禮讓行人為主，去11月啟動「行人有序」，取締行人違規，今年2月開始取締，違規者罰500元，不過仍屢有民眾違規穿越馬路發生事故。

    近日有民眾在社群網站發文表示，在基隆市信二路部立基隆醫院附近，常有警方取締行人違規穿越馬路，不少民眾看到，有人說取締得好，也有人認為罰款太輕，建議比照機車不禮讓行人，開罰新台幣1200元，達到嚇阻的效果。

    據交通隊統計，今年2月加強執法至8月底，共計取締4739件行人，取締最多的前5大路段，以基隆醫院所在的信二路共412件最多，其次是安一路327件、安樂路二段275件、孝四路246件、愛三路243件。大部分是車站、醫院、市場周邊，人潮及車潮密集的地點。

    交通隊指出，實施「行人友善」政策後，基隆市的交通大幅下降，每十萬人交通事故傷亡率為全台本島最低，去年1至8月，基隆市與行人相關的交通事故共發生247起，今年同期降低至151件，減少了96件，降低了近4成（38.9%）左右。

    信二路基隆醫院前設有行人違規穿越AI科技偵測告警設備。（記者盧賢秀攝）

    信二路基隆醫院前設有行人違規穿越AI科技偵測告警設備。（記者盧賢秀攝）

    信二路醫院、市場周邊，行人違規穿越馬路最多。（記者盧賢秀攝）

    信二路醫院、市場周邊，行人違規穿越馬路最多。（記者盧賢秀攝）

    交通隊與交通處加強宣導行人走行人穿越線。（記者盧賢秀攝）

    交通隊與交通處加強宣導行人走行人穿越線。（記者盧賢秀攝）

