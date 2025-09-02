萬丹市場搶包機車拖行女子 警速逮嫌犯

李姓嫌犯就在該處犯案。（屏東警分局提供）

2025/09/02 11:31

〔記者葉永騫／屏東報導〕45歲李姓男子因為缺錢花用，1 日騎機車到萬丹鄉市場尋找犯案目標，發現楊姓女子將長皮夾放在機車前置物架上，隨即騎機車偷走長皮夾，被害楊女發現拉住李男及機車，結果被拖行，手肘身上都有擦挫傷，警方獲報後立即鎖定對象，研判李男可能逃回家，隨即在佳冬鄉李男家中附近攔截逮捕，依準強盜罪嫌送辦。

屏東警分局調查，9月1日上午10時許，楊姓女子到萬丹市場購物，將機車停放於元泰街時，將一只皮夾放在機車前置物架，內有個人證件及現金新臺幣1500元，不料，一名身穿深色衣、褲的男子騎乘機車靠近，趁隙徒手竊走長皮夾，楊女發現急忙以手拉住嫌疑人及機車，卻因對方強行駛離而被拖倒在地，雙膝與手肘多處擦傷，嫌犯則往潮州方向逃逸。

警方獲報後，立即現場查訪並調閱監視器鎖定嫌疑車輛，確認李姓男子涉有重嫌，研判逃逸的方向朝佳冬鄉李男的住家，通知枋寮分局佳冬分駐所員警在李男家中附近圍捕順利將李男逮捕，全案依準強盜罪嫌移送法辦

李嫌犯案二個小時就被警方逮捕。（屏東警分局提供）

李嫌搶到的現金及皮包和證件。（屏東警分局提供）

