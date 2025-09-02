為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    萬丹市場搶包機車拖行女子 警速逮嫌犯

    李姓嫌犯就在該處犯案。（屏東警分局提供）

    李姓嫌犯就在該處犯案。（屏東警分局提供）

    2025/09/02 11:31

    〔記者葉永騫／屏東報導〕45歲李姓男子因為缺錢花用，1 日騎機車到萬丹鄉市場尋找犯案目標，發現楊姓女子將長皮夾放在機車前置物架上，隨即騎機車偷走長皮夾，被害楊女發現拉住李男及機車，結果被拖行，手肘身上都有擦挫傷，警方獲報後立即鎖定對象，研判李男可能逃回家，隨即在佳冬鄉李男家中附近攔截逮捕，依準強盜罪嫌送辦。

    屏東警分局調查，9月1日上午10時許，楊姓女子到萬丹市場購物，將機車停放於元泰街時，將一只皮夾放在機車前置物架，內有個人證件及現金新臺幣1500元，不料，一名身穿深色衣、褲的男子騎乘機車靠近，趁隙徒手竊走長皮夾，楊女發現急忙以手拉住嫌疑人及機車，卻因對方強行駛離而被拖倒在地，雙膝與手肘多處擦傷，嫌犯則往潮州方向逃逸。

    警方獲報後，立即現場查訪並調閱監視器鎖定嫌疑車輛，確認李姓男子涉有重嫌，研判逃逸的方向朝佳冬鄉李男的住家，通知枋寮分局佳冬分駐所員警在李男家中附近圍捕順利將李男逮捕，全案依準強盜罪嫌移送法辦

    李嫌犯案二個小時就被警方逮捕。（屏東警分局提供）

    李嫌犯案二個小時就被警方逮捕。（屏東警分局提供）

    李嫌搶到的現金及皮包和證件。（屏東警分局提供）

    李嫌搶到的現金及皮包和證件。（屏東警分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播