    首頁　>　社會

    北市水泥車撞外側左轉機車 女騎士疑遭拖行百公尺亡

    水泥預拌車與機車發生碰撞，導致水泥車失控撞破一旁鐵皮圍籬，女騎士則疑似遭捲入車底，警消獲報到場救援。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/09/02 13:07

    首次上稿 11:25
    更新時間 13:07

    〔記者陸運鋒／台北報導〕龔姓女騎士今天（2日）上午騎著機車，行經台北市內湖區南京東路六段時，從外側車道左轉，遭行駛內側黃姓男子駕駛的水泥預拌車撞上，龔女疑遭捲入車底拖行近百公尺，當場失去呼吸心跳，警消獲報趕抵，將受困的龔女救出送醫搶救，但仍宣告不治，事故原因仍有待調查。

    內湖警分局調查，61歲龔姓女子今上午10時許騎著機車，沿著內湖區南京東路六段往松山方向行駛，直行至368巷口時從外側第三車道左轉，遭到內側第一車道的47歲黃姓水泥車駕駛從左側撞上，水泥車失控撞破一旁鐵皮圍籬，而龔女連人帶車捲入車底，拖行將近100公尺才停下，民眾見狀紛紛報案。

    警、消趕抵後，隨即將受困的龔女救出，送往內湖三軍總醫院救治，但仍於上午11時許宣告不治，至於黃男則肢體輕微擦挫傷未就醫。

    據指出，龔女酒測值需抽血檢驗，黃男酒測值為0毫克，當時準備前往松山區工地上班，詢後將依過失致死罪嫌偵辦，至於詳細事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

