    首頁　>　社會

    你累了嗎？疑夜間潛水打魚過度疲勞 駕車返程自撞南洋杉

    小貨車衝撞路邊南洋杉，直接衝入草叢。（記者劉禹慶攝）

    小貨車衝撞路邊南洋杉，直接衝入草叢。（記者劉禹慶攝）

    2025/09/02 12:08

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕疑因夜間潛水打魚過度疲勞，駕車返程時不堪瞌睡蟲侵襲，竟自撞路邊南洋杉，雖然駕駛無大礙自行脫離，同時酒測值為0，但相關行道樹及車輛損失，還是要花錢消災，白沙警分局呼籲民眾不要疲勞駕駛，小心車前狀況。

    白沙警分局調查指出，澎2鄉道1.1公里小門路段，今（2）日清晨4時許，發生1起離奇車禍，1輛貨車直接從大馬路衝入草叢，還硬生生將1棵南洋杉撞斷，並導致車頭毀損凹陷，車上裝有冰箱及浮潛器具，疑似夜間至小門岸際潛水打魚，回程體力不支才會自撞肇事。

    警方據報趕抵現場，車主巳離開，經追查了解後，係陳姓民眾駕駛該自小貨車，於夜間至小門岸際潛水打魚，回程於澎2道路小門往竹灣方向，因血糖過低、體力不支於轉彎處衝出同向道路，車頭凹損，現場無人受傷，陳姓民眾經實施呼氣酒精濃度檢測，酒測值為0.00mg/l。

    白沙警分局提醒各位用路人，駕駛車輛騎行途中，保持清醒、避免疲勞駕駛，隨時注意車前狀況，並確實遵守交通規則，以確保行車安全。

    警方到場駕駛已先行離去，車上留有潛水打魚用具。（記者劉禹慶攝）

    警方到場駕駛已先行離去，車上留有潛水打魚用具。（記者劉禹慶攝）

    圖
    圖
