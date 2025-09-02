北市南湖大橋14小時內驚見2浮屍 相距僅100公尺

北市南湖大橋下河岸昨天下午及今天清晨，民眾分別發現浮屍，經警方採證後，並無外力介入。（記者陸運鋒翻攝）

2025/09/02 12:10

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市南港區南湖大橋下，昨（1）日下午，有民眾在基隆河岸發現一具男性浮屍，沒想到，時隔14小時，今天清晨又在距離100公尺處，發現一具女性浮屍，2人經警消打撈上岸後，由鑑識人員勘驗及採集相關跡證，並未發現有外力介入，2人也無關聯，死因仍有待進一步釐清。

據了解，北市南湖大橋下左岸河濱公園22公里處，昨天下午4時許，民眾發現一具浮屍載浮載沉，由消防人員將其打撈上岸後，確認為52歲邱姓男子，身上並無明顯外傷，隨即封鎖現場調查。

經警方勘驗及通知家屬了解後，邱男身體患有病痛，長期在醫院就醫，昨從家中外出後就失聯，現場並未發現遺書及外力介入。

時隔14小時，今晨6時許，北市南湖大橋下左岸河濱公園22公里處，又有晨運民眾發現一具浮屍，經警消打撈上岸後，確認為失蹤的72歲王姓老婦人，身上同樣沒有明顯外傷。

據了解，有慢性疾病的王婦昨凌晨從住處外出後，家人早上醒來發現不見蹤影，隨即至轄區派出所通報失蹤協尋，現場經鑑識人員勘驗後，亦無外力介入。

據指出，2起死亡案由鑑識人員勘驗採證後，均已排除有他殺之嫌，2人也沒有關聯，至於詳細死因將由檢方相驗釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

