超商店員侵吞現金被開除 改「做這行」每天爽住五星級飯店

2025/09/02 12:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕22歲孫姓男子原本在超商當大夜班，他趁半夜四下無人之際，偷走2萬4千多元現金被開除，孫男離職後，竟利用「本職學能」流竄全台各大超商，3個月偷走11家超商23萬4千元現金，再拿錢爽住五星級飯店，孫男落網時，還向警方抱怨：「錢都繳了，被抓害我少住一天」，高雄地檢署偵結後依竊盜罪起訴。

檢方指出，去年4月30日凌晨，在桃園某超商擔任大夜班店員的孫姓男子，趁機偷走店內收銀台及保險箱2萬4千多元現金，店長發現後報警，孫男不但被開除，還拿2萬元與店長和解，法官見他坦承犯行，依侵占罪輕判他緩刑2年。

由於孫男在超商工作已有半年經驗，深知超商深夜客人少，且店員都只有一人，於是他竟開始流竄全台各大超商，趁半夜店員忙於補貨或是未注意時，潛入超商偷走收銀台及保險箱內現金，3個月來共得手23萬4千餘元。

孫男得手後，再把錢拿去爽住五星級飯店，警方獲報後，今年7月循線在高雄某五星級飯店找到孫男，孫男被逮時，還向員警抱怨：「錢都繳了，你們太早抓我，害我少住一天」；檢警計算，全台目前至少有11間超商受害，孫男也坦承犯行，被檢方認為他毫無節制悔悟，依竊盜罪起訴，並建請法院量處3年6月以上刑度以示懲儆。

