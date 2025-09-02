為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    超商店員侵吞現金被開除 改「做這行」每天爽住五星級飯店

    孫姓男子在全台11家超商行竊得手23萬餘元。示意圖（資料照）

    孫姓男子在全台11家超商行竊得手23萬餘元。示意圖（資料照）

    2025/09/02 12:16

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕22歲孫姓男子原本在超商當大夜班，他趁半夜四下無人之際，偷走2萬4千多元現金被開除，孫男離職後，竟利用「本職學能」流竄全台各大超商，3個月偷走11家超商23萬4千元現金，再拿錢爽住五星級飯店，孫男落網時，還向警方抱怨：「錢都繳了，被抓害我少住一天」，高雄地檢署偵結後依竊盜罪起訴。

    檢方指出，去年4月30日凌晨，在桃園某超商擔任大夜班店員的孫姓男子，趁機偷走店內收銀台及保險箱2萬4千多元現金，店長發現後報警，孫男不但被開除，還拿2萬元與店長和解，法官見他坦承犯行，依侵占罪輕判他緩刑2年。

    由於孫男在超商工作已有半年經驗，深知超商深夜客人少，且店員都只有一人，於是他竟開始流竄全台各大超商，趁半夜店員忙於補貨或是未注意時，潛入超商偷走收銀台及保險箱內現金，3個月來共得手23萬4千餘元。

    孫男得手後，再把錢拿去爽住五星級飯店，警方獲報後，今年7月循線在高雄某五星級飯店找到孫男，孫男被逮時，還向員警抱怨：「錢都繳了，你們太早抓我，害我少住一天」；檢警計算，全台目前至少有11間超商受害，孫男也坦承犯行，被檢方認為他毫無節制悔悟，依竊盜罪起訴，並建請法院量處3年6月以上刑度以示懲儆。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播