台中兩兄弟深夜暴走2公里迷路 竟是為了寶可夢機台這模式

2025/09/02 11:31

〔記者陳建志／台中報導〕台中兩名8歲、10歲的小兄弟，因沉迷寶可夢最新的遊戲機台，近日和母親到勤美商圈餐廳用餐時，相約到附近超商打機台，沒想到兩人為了拿到特殊卡牌，還有體驗機台的雙人對戰模式，深夜暴走2公里，連跑了好幾家超商，讓找不到人的媽媽嚇壞衝到警局報案協尋，員警調閱監視器找人，所幸到了深夜0點接獲超商通報有2名小孩在找機台，才由父親到場訓斥後接回，結束一場虛驚。

中市警一分局公益派出所今天發布8月18日深夜11點接獲一名媽媽報案，表示兩名年僅10歲與8歲的兒子突然失蹤，警員鍾啟翰、黃浩聰及警專實習生邱宥菕了解後，才知道這兩兄弟和母親到西區勤美商圈餐廳用餐，途中跑至超商查看寶可夢遊戲機台後失去蹤影，確認兩人穿著藍衣、黃衣後，立刻沿路調閱監視器，發現兩人一路往南區方向行走，立即擴大協尋範圍。

正當員警和父母焦急找人時，深夜0點接獲報案，指稱南區美村路2段一家超商內有兩名孩童尋找遊戲機台，警方趕抵現場確認就是失蹤的兄弟檔，所幸均平安無事，父親也立刻趕來，將兩人訓斥一番後接回，感謝員警的協助。

警方了解後才知道，這兩兄弟是寶可夢迷，因沉迷最新的《寶可夢明耀之星》遊戲機台，想體驗最新遊戲機台的雙人對戰模式與拿到特殊卡匣，才會深夜展開「尋寶冒險」，沿途暴走超過2公里，連跑5、6家超商，沒有察覺自己愈走愈遠，完全忽略自身安全。

第一分局呼籲，寶可夢遊戲雖受孩童喜愛，但安全更為重要，本案凸顯「孩子行動力強、沉迷遊戲、缺乏安全意識」三大隱憂，提醒家長帶孩子外出應全程陪同，才能避免意外發生。

