來看彭振聲出庭作證！館長旁聽曝心情 怒轟「民進黨囂張不了太久」

網紅「館長」陳之漢（左）今早旁聽京華城案，與民眾黨主席黃國昌（右）一起進入台北地方法院。（記者王藝菘攝）

2025/09/02 11:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕民眾黨前主席、前台北市長柯文哲捲入京華城弊案，台北地方法院今（2）日再開庭審理，焦點落在前副市長彭振聲出庭作證，由於先前審理兩度因彭妻輕生與程序爭議延宕，今日庭審格外受矚目。網紅「館長」陳之漢也現身旁聽，進入法庭旁聽席後坐在最後一排；開庭前，他受訪說，今是為見證彭振聲作證而到場，並情緒激動喊話「死民進黨」，痛罵民進黨「囂張不了太久」。

館長今早一抵達法院，先與民眾黨主席黃國昌寒暄致意，隨後也替「小草」與現場支持者簽名、合影。他笑說，近期行程繁忙，所幸總算告一段落，包含中國行程也已結束，因此特地抽空前來，並稱因與小草有約，因此前來北院。不過，他也坦言，因為有意旁聽的人實在太多，而他並非領取的正式旁聽證，僅能候補入場。

館長直言，他得知今天傳喚彭振聲出庭，才決定親自到場。他並透露，平日作息顛倒，經常凌晨五、六點才就寢，會瀏覽網路影音，甚至觀看中國的B站、抖音，觀察兩岸年輕世代的文化差異。

談及即將旁聽的心情，館長說自己可能會忍不住憤怒，但身邊朋友不斷勸他「不要罵」，他仍語帶激動地表示，希望柯文哲保重身體，並痛批「死民進黨」，認為「民進黨囂張不了太久」。

回顧審理過程，今年7月1日，合議庭原定勘驗彭振聲偵查光碟並傳其作證，未料彭妻當日於高雄輕生，導致程序中斷。7月24日，彭再度現身法庭，但因喪妻悲痛未歇，合議庭認為不宜作證，審理再度延宕。今日則是彭第3度出庭作證。

彭振聲出庭作證過程堪稱一波三折。原定7月1日勘驗偵查光碟並同步作證，卻因其妻當日墜樓身亡而臨時取消；7月24日，彭雖再度到庭，但情緒仍顯激動，合議庭認為開庭期日溝通存有誤解、送達程序也有瑕疵，因此再度延期。

北院上週四勘驗彭振聲去年於看守所的偵訊錄影光碟，從上午9時30分一路審理至晚間7時30分，全程長達10小時。今庭審則將聚焦於，彭振聲是否遭檢方不當訊問，並由他本人親自說明。

