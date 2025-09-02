洗錢200億！昔職棒簽賭首腦「雨刷」蔡政宜5月就被鎖定

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜曾因涉入職棒假球弊案，如今再涉大規模洗錢，出境前被攔截。（資料照）

2025/09/02 11:55

首次上稿 11:24

更新時間 11:55

〔記者蔡清華／高雄報導〕嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜曾因涉入職棒假球弊案遭判刑入獄，如今再涉洗錢案，前天正準備出境在桃園機場被檢警攔截到案，移送高雄橋頭地檢署複訊，因涉案情節重大，昨晚檢方向法院聲請羈押。據了解，蔡政宜洗錢規模達200億元，今年5月間就被專案小組鎖定，橋頭地院預定今天下午召開羈押庭審理。

檢方調查，蔡政宜在高雄市區設立機房，幫博弈等犯罪集團從事跨國洗錢情事，經深入追查，檢警早在今年5月間對相關洗錢機房執行搜索，並拘提蕭姓、李姓等數名被告到庭，蕭、李遭羈押獲准，檢方為掌握蔡政宜涉案罪證，先暗兵不動，進一步突破機房幹部心防，8月31日終在桃園機場將蔡政宜拘提到案。

再持法院核發搜索票前往嘉義、高雄亞灣摩天豪宅、以及三民區透天厝等處執行搜索及扣押相關證物，並傳拘相關被告、證人到庭；經檢察官訊問後，「認被告蔡○宜涉犯洗錢防制法第2、3、19、20、21條及組織犯罪防制條例第3條加重洗錢等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，另喻知裴姓機房幹部10萬元交保」。

