桃市府美食街攤商涉言語性騷擾 市府：已要求承攬廠商停止合作

桃市府B1美食街攤商遭控涉及言語性騷擾，透過line傳訊騷擾言語。（擷取自臉書社團桃園爆報二）

2025/09/02 12:12

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府B1美食街有攤商遭控言語性騷擾，被害人表示，原本單純透過Line與攤商詢問回購商品，卻無端在上月29日遭到言語性騷擾，用字遣詞令人作噁、不適，希望市府能重視防治性騷擾，以及對攤商篩選機制做把關。

桃市府秘書處回應，針對網傳市府B1美食街攤商疑似使用私人通訊軟體，對消費者言語騷擾事件，已立即要求美食街承攬廠商與有疑慮攤商停止合作，並積極與被害當事人取得聯繫，但尚未獲得回應，若有回應且當事人有申訴的意願，基於監管責任，將會協助後續處理，另為強化攤商監管，已嚴正要求美食街承攬廠商加強攤商篩選及性平法律責任宣導。

被害人指出，因為家人喜歡而利用LINE多次聯繫詢問回購商品，一開始都很正常，沒想到該攤商於上月29日對她語言騷擾，「叫我陪他出來，要我用手幫他或看他DIY，怎會有這種變態攤商」，事件已對她的心理造成極大傷害，這幾天身心畏懼和噁心、睡得不安穩，也不敢告訴家人，只有向親近的朋友或長輩、師長吐露，現在只要陌生人靠近，心裡都會感到異樣排斥，正審慎評估是否有必要性看身心科。

被害人表示，希望市府之後能重視防治性騷擾，以及對攤商篩選機制做把關，請負責管理B1美食街機關單位，能說明、控管以及改進措施等作為，她應該不會是第1個受害者，更不是最後1個，該攤商會到處跑，像是桃園、龍潭、新屋等地的黃昏市場，提醒消費者小心。

