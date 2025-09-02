為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃市府美食街攤商涉言語性騷擾 市府：已要求承攬廠商停止合作

    桃市府B1美食街攤商遭控涉及言語性騷擾，透過line傳訊騷擾言語。（擷取自臉書社團桃園爆報二）

    桃市府B1美食街攤商遭控涉及言語性騷擾，透過line傳訊騷擾言語。（擷取自臉書社團桃園爆報二）

    2025/09/02 12:12

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府B1美食街有攤商遭控言語性騷擾，被害人表示，原本單純透過Line與攤商詢問回購商品，卻無端在上月29日遭到言語性騷擾，用字遣詞令人作噁、不適，希望市府能重視防治性騷擾，以及對攤商篩選機制做把關。

    桃市府秘書處回應，針對網傳市府B1美食街攤商疑似使用私人通訊軟體，對消費者言語騷擾事件，已立即要求美食街承攬廠商與有疑慮攤商停止合作，並積極與被害當事人取得聯繫，但尚未獲得回應，若有回應且當事人有申訴的意願，基於監管責任，將會協助後續處理，另為強化攤商監管，已嚴正要求美食街承攬廠商加強攤商篩選及性平法律責任宣導。

    被害人指出，因為家人喜歡而利用LINE多次聯繫詢問回購商品，一開始都很正常，沒想到該攤商於上月29日對她語言騷擾，「叫我陪他出來，要我用手幫他或看他DIY，怎會有這種變態攤商」，事件已對她的心理造成極大傷害，這幾天身心畏懼和噁心、睡得不安穩，也不敢告訴家人，只有向親近的朋友或長輩、師長吐露，現在只要陌生人靠近，心裡都會感到異樣排斥，正審慎評估是否有必要性看身心科。

    被害人表示，希望市府之後能重視防治性騷擾，以及對攤商篩選機制做把關，請負責管理B1美食街機關單位，能說明、控管以及改進措施等作為，她應該不會是第1個受害者，更不是最後1個，該攤商會到處跑，像是桃園、龍潭、新屋等地的黃昏市場，提醒消費者小心。

    桃市府B1美食街攤商遭控涉及言語性騷擾，透過line傳訊騷擾言語。（擷取自臉書社團桃園爆報二）

    桃市府B1美食街攤商遭控涉及言語性騷擾，透過line傳訊騷擾言語。（擷取自臉書社團桃園爆報二）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播