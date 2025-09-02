為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蝦皮賣盜版教材賺83萬賠110萬 補習班女師判緩刑3年沒收犯罪所得

    黃姓安親班女師網路販售國小盜版教材，大撈83萬餘元。彰化地院審理，依違反著作權法判處有期徒刑8月，緩刑3年。（資料照）

    黃姓安親班女師網路販售國小盜版教材，大撈83萬餘元。彰化地院審理，依違反著作權法判處有期徒刑8月，緩刑3年。（資料照）

    2025/09/02 11:06

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化黃姓安親班女老師為了賺錢，竟透過網路非法購買康軒、南一及翰林等3家出版社國小教材與題庫，再將資料燒錄成光碟或提供雲端下載，在蝦皮開店販售，短短2個月就大撈83萬餘元。後來東窗事發，黃女調解賠償110萬元。彰化地院依違反著作權法判處有期徒刑8月，緩刑3年，並沒收犯罪所得。

    判決書指出，黃女在2022年7、8月間，明知康軒、南一、翰林等3大出版社的題庫、試卷與教材均受著作權保護，卻仍透過網路向「XYZ軟體補給站」購買這些公司的電子檔案，再自行燒錄成205片光碟，於蝦皮拍賣網站販售，甚至直接提供雲端檔案下載，累計獲利達83萬1771元。

    警方於2023年3月持搜索票前往她位於彰化的住處，當場查扣侵權光碟、筆電、硬碟及燒錄機等犯罪工具，並凍結帳戶存款近6萬元。檢警調查發現，已有補教業者上網購買大量題庫並印製1800多張，讓盜版問題持續擴散。

    法院審理，黃女坦承犯行，並與3家出版社達成調解，承諾賠償康軒40萬元、南一40萬元及翰林30萬元。法官審酌其犯後態度、與告訴人達成調解並積極賠償，依違反《著作權法》意圖銷售而擅自重製光碟罪，判處8月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，並沒收全部犯罪所得。

