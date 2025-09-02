為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國1台南安定段聯結車追撞3小車 2人輕傷送醫

    1日深夜，國道1號北上台南安定路段，1輛聯結車駕駛疑因精神不濟，追撞前方3輛小型車，造成2人輕傷送醫。（讀者提供）

    2025/09/02 10:57

    〔記者劉婉君／台南報導〕昨（1）日深夜，國道1號北上台南安定路段，1輛聯結車駕駛疑因精神不濟，追撞前方3輛小型車，造成2人輕傷，送麻豆新樓醫院治療，詳細肇事原因由國道警察調查中。

    事故發生於昨天晚上10時43分，36歲楊姓男子駕駛聯結車行駛在國1北上311.9公里台南安定路段內側車道時，疑因精神不濟，導致車輛撞擊前方分別行駛於內側及中線車道的3部小車，撞擊力道之大，造成1輛轎車的車尾嚴重毀損，有2人因事故而受輕傷送醫，各車駕駛人均無飲酒情形。

    事故發生後，佔用多個車道，一度造成該路段塞車，現場於深夜11時28分排除，全線恢復通車。

    國道警察局第四公路警察大隊呼籲，行車上路前務必養足精神，雙手握方向盤專注開車，注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，如有精神不濟，請儘速進入服務區或離開高速公路休息，以維自身及他人行車安全。

    聯結車追撞3輛小車事故，造成其中一輛小車的車尾嚴重毀損。（讀者提供）

    1日深夜，國道1號北上台南安定路段，1輛聯結車駕駛疑因精神不濟，追撞前方3輛小型車，造成2人輕傷送醫。（讀者提供）

    聯結車駕駛疑因精神不濟，追撞前方3小車釀禍。（讀者提供）

