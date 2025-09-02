北投「皇池」會館再爆偷拍！男子毛巾遮手機 竊錄6名裸湯客遭起訴

去年三月的「皇池偷拍案」震驚社會，去年12月再傳男湯偷拍案。（資料照）

2025/09/02 10:57

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市北投知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」，去年三月才爆出偷拍情侶影像販售案，引發社會譁然，當時檢警查扣17段外流影片，受害者多達10人，犯嫌已遭判重刑。未料事隔不到一年，皇池再傳偷拍事件，一名高姓男子深夜泡湯時心生歹念，以毛巾遮掩手機鏡頭，趁6名裸湯客不備暗中拍攝，當場被抓包。士林地檢署認定犯罪事證明確，今已將高男起訴。

檢方調查，高姓男子於去年（2024年）12月21日凌晨4時30分，在大眾池泡湯時，見6名被害人裸身入池，竟心生歹念，將iPhone手機以毛巾包裹作掩飾，暗中拍攝對方臉部、身體特徵及性器官。

請繼續往下閱讀...

高男的詭異舉動很快被察覺，當場遭被害人抓包並報警。警方到場後查扣手機，發現影像檔案與其供述相符。警詢時，高男坦承犯行，全案依違反《個資法》移送士林地檢署偵辦。

雖然高男事後與6名被害人達成和解，並獲撤回告訴，但檢方認為證據明確，行為已違反個人資料保護法第19條、刑法無故竊錄他人性影像等罪嫌，因此依《刑事訴訟法》第251條第1項規定，仍對高男提起公訴。

事實上，去年三月的「皇池偷拍案」震驚社會。檢警當時查獲共有17段影片外流，受害者包括4男6女，其中有4對情侶及1對女性友人，在泡湯時毫無防備，影像被竊錄並流傳網路。法院審理後認定，林姓犯嫌多次偷拍販售，手段嚴重侵害性隱私，判處5年6月徒刑，另依公然猥褻罪判拘役30日，可易科罰金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法