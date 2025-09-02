把國家級查詢系統當自家工具 巡佐涉包庇應召站還違法查個資起訴

台北地檢署今偵結，依涉犯圖利等罪將陳員起訴。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／台北報導〕曾任台北市松山警分局巡佐的陳建業2017年間查獲某應召集團，該集團派丘男等人出面溝通後，陳員竟包庇該應召集團。事後，丘男擔任馬伕被逮，警方從其手機中查獲相關資料，循線偵辦。檢調人員又揪出陳員將警政知識互聯網當成自家搜尋工具，幫人查詢保母前科、刑事資料等違法行為。台北地檢署今偵結，依涉犯圖利等罪將陳員起訴。

檢調查出，陳建業於2017年6月8日晚間在新北市松山區套房內，查獲泰籍女子與男客進行性交易。該集團成員丘沅生得知後，代表集團撥電話給陳員，表示會請男子劉有庭與其聯繫，「協調」後續處理事宜。當晚陳員與劉男達成共識，承諾不會向上追查，僅移送冒名租房的人員，更依照協議不取締該應召集團旗下小姐。

所幸，丘男於同年月19日，擔任馬伕時被警方查獲，手機內資料經還原後，發現陳員的不法勾當，開始追查。

檢調查閱相關資料後，發現陳員除包庇應召集團外，更多次利用警政知識互聯網等系統，幫友人查詢個資、車牌及前科等情形。

除了協助搜查保母應徵者的前科紀錄、查詢家人車籍資料、刑事案件外。當中最嚴重的是，其開設機車行友人，僅因忘記幫客戶加機油，竟也請陳員幫忙查詢車籍資料。

此外，檢調人員更發現，松山所警員孫振益於去年4月21日上午5時45分，在國道楊梅高架北上50公里處超速被拍照，找上陳員協助，委託國道公路警察局的艾姓警員、許、林姓小隊長幫忙，找到何姓警員幫忙刪除違規紀錄。

檢察官認為，陳男明知丘沅生、劉有庭及林君翰等人均為應召集團成員，卻未進行任何調查行為，反而進行包庇，已涉犯圖利罪。

另又違法調閱他人個資及車籍資料，已違反個人資料保護法；調閱資料時，填寫不實查詢事由，已涉犯登載不實準公文書罪。最後，偕同國道警察局同仁刪除孫員的違規紀錄，已涉犯圖利等罪。

檢察官偵訊後，依涉犯圖利等多項罪名，將陳員起訴，另涉案人員分別依圖利、違反個人資料保護法等罪起訴。

